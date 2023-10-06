Саппоро откажется от заявки на проведение Олимпиады-2030 (Kyodo)

Теги НОК Японии Токио-2020 Олимпиада-2030 Лыжи

Японский Саппоро решил отказаться от проведения зимней Олимпиады-2030.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

Такое решение связано с коррупционными скандалами вокруг заявки Токио-2020, которые повлияли на общественное мнение по поводу проведения еще одних Игр.

Мэр Саппоро Кацухиро Акимото не подтвердил информацию, но сообщил, что 11 октября проведет встречу с президентом Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой. На встрече они обсудят дальнейшие действия.

Ямасита отказался отвечать на вопрос о заявке на Игры-2030: «Я не могу сейчас ничего комментировать».

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1 комментарий

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Viks
И правильно.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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