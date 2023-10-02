Ирина Роднина: «Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Токио-2020 Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Россия должна поддерживать спортсменов на ОИ-2024.

«А почему выплаты за медали Олимпийских игр должны меняться? Не могу утверждать на сто процентов, но нет никаких предпосылок, что должно что-то измениться.

Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем. Почему никого эта тема не интересовала в 2018 или в 2021 году?

Считаю, ничего в этом плане меняться не должно», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Как не интересовала? Тогда тоже кричали, что ехать не надо.
Но быстро переобулись, не смотря на то, что на ОИ 2018 тоже составляли определённые списки.
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ДИОНИС
ЕСЛИ...
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Сергей Сто
Ответ Юра Плисецкий
Ситуация в стране изменилась. И народ поддерживать не будет. К тому же будут президентские выборы. И если кандидаты адекватные, то спортсменов-отказников никто поддерживать не будет.
Новый термин ..беженцы от режима.белый флаг,мокр-граданство без гимна и прав
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Сергей Сто
Ответ Сергей Сто
Новый термин ..беженцы от режима.белый флаг,мокр-граданство без гимна и прав
Возможно этот комментарий и нарушает политику партии..я согл.
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