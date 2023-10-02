Ирина Роднина: «Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем»

Ирина Роднина считает, что Россия должна поддерживать спортсменов на ОИ-2024.

«А почему выплаты за медали Олимпийских игр должны меняться? Не могу утверждать на сто процентов, но нет никаких предпосылок, что должно что-то измениться.

Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем. Почему никого эта тема не интересовала в 2018 или в 2021 году?

Считаю, ничего в этом плане меняться не должно», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит