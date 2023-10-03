Вероника Степанова: «Еще раз для невполнепонятливых. Я не против участия атлетов, оплачивающих свою подготовку, в любых соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Дмитрий Шнякин Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась об участии россиян в международных стартах.

Ранее Степанова заявила в эфире «Матч ТВ»: «Неужели все готовы ехать на Олимпиаду ради массовки? Без практики на международной арене мы просто не способны бороться». 

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на слова лыжницы: «Стыд дня. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой». 

«Еще раз, для невполнепонятливых: я не против участия атлетов, самих оплачивающих свою подготовку (теннисистов мирового класса, например) в любых соревнованиях.

Те, чью подготовку спонсирует налогоплательщик, должны ехать на любые международные соревнования, только если у них есть действительно хороший шанс на медаль, лучше – на победу.

Мировой спорт – это продолжение политики другими средствами, особенно в наше время. Дружба и отсутствие проблем – для спортсменов-любителей, вместе бегающих марафоны (привет, Саша Панжинский).

Я им завидую, но моя работа – побеждать в нужный момент», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. 

«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире

43 комментария

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Ебздрогыч
Степановой хорошо, ее подготовку папик с RT оплатит. И лыжи, и пару палок, и смазки
+50
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Dr. J 24
Твою подготовку, кто оплачивал? Или ты всегда побеждала? Сколько личных наград, без эстафеты выиграла на ЧМ и ОИ?
+42
-4
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Сергей
Ответ Ебздрогыч
Степановой хорошо, ее подготовку папик с RT оплатит. И лыжи, и пару палок, и смазки
Пару палок без смазки
+37
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+32
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Kareglazaya
Лучше бы она не давала дополнительных комментариев. А то в такие дебри залезет, откуда уже не выйти))
+30
-4
+26
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Adams
А сама зачем тогда гоняла на этапы? Кроме олимпиады ни одного личного подиума и победы на этапах кубка мира и скромное 60 место в тотале
+21
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+19
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Адильхан Абдусаламов
Побеждать🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Бежала на олимпиаде в эстафете четвёртой с огромной форой.
А гонору как будто Тереза йохаух по достижениям.
И камня на камня не оставляет в личных гонках.
В реале же трезвыми глазами если посмотреть на её достижения,она даже Непряевой не ровня не говоря об элите
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Vanek1411
В дебатах не вывезла, пошла папику жаловаться, чтобы он за неё что-нибудь придумал.
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selso99
Понятливая, верни деньги налогоплательщикам за КАЖДУЮ гонку международную, которую ты не выиграла и опозорила нашу страну.
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Olga.t
"Ещё раз для невполнепонятливых... "
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Боже ж ты мой, она себя высокоинтеллектуальной личностью считает что ли, а "тупицам" решила ещё раз объяснить очевидные и простые истины?)) Приземлиться бы надо девушке, не по чину слова говорит...
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Добрый_Ээх
Когда съездил на игры без флага и гимна за казенный счет
+8
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leon01
Не считал себя невполнепонятливым, но тут сдался! Help
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Olga.t
Ответ Kareglazaya
Лучше бы она не давала дополнительных комментариев. А то в такие дебри залезет, откуда уже не выйти))
А лучше бы вообще взяла тайм-аут, столько наговорила в последнее время, что даже нейтрально относящимся к ней людям стала противна.
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Zver
Мировой спорт – это продолжение политики другими средствами

Ну собственно дальше могла не говорить.Это диагноз.
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Ярик01
Иди на ***, привычно отозвалось эхо (с)
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Yndestad
Сколько денег степанида на свою подготовку потратила? есть чеки?
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Сергей Томшин
Ответ Сергей
Пару палок без смазки
Без смазки это грубо....
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Moonwalker
Ответ GullitRuud
Она на 100 % права , за свой счет любой каприз .. но если получаешь народные бабки , то и представлять на соревнованиях должен этот самый платящий ! тебе ! деньги народ ! Железная логика .. сие значит бегать под русским флагом и никак иначе .
Я плачу налоги, я не против, если они будут меня представлять независимо от наличия флага и гимна. Или ты под "народом" каких-то конкретных людей имеешь ввиду, которые решили, что распределение наших налогов - это их заслуга, будто они свои деньги тратят?
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Насонов Дмитрий
Тогда зачем все эти годы государство спонсировало футбол в таком диком объеме?
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Nachalnik
Ответ Olga.t
А лучше бы вообще взяла тайм-аут, столько наговорила в последнее время, что даже нейтрально относящимся к ней людям стала противна.
Так пароль от учетки у папика
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Петрович
Лучше бы не оправдывалась, ещё кривее вышло...
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Melnikov1968
Постепенно превратилась в говорящую голову.
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Pertinax Gandi
Я думаю, что кроме Шнякина, до тебя и так никому дела нет.
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Щеглот
Офигеть, ну наконец-то о налогоплательщиках вспомнили.

Наш сереженька на деньги налогоплательщиков как сыр в масле катается и при этом ни черта не делает. Он не просто ничего не выигрывает, он не считает нужным хотя бы поучаствовать. У него дела поважнее есть: с соболюшей потрындеть о ценах на нефть. Так зачем мы его такого кормим?
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Паломей Корзинкин
А российский спорт не продолжение политики кучки самозванцев?
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Dmona1
Ответ selso99
Понятливая, верни деньги налогоплательщикам за КАЖДУЮ гонку международную, которую ты не выиграла и опозорила нашу страну.
Она выиграла главную гонку... А ты что выиграл для страны?
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