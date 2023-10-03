Вероника Степанова: «Еще раз для невполнепонятливых. Я не против участия атлетов, оплачивающих свою подготовку, в любых соревнованиях»
Вероника Степанова высказалась об участии россиян в международных стартах.
Ранее Степанова заявила в эфире «Матч ТВ»: «Неужели все готовы ехать на Олимпиаду ради массовки? Без практики на международной арене мы просто не способны бороться».
Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на слова лыжницы: «Стыд дня. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой».
«Еще раз, для невполнепонятливых: я не против участия атлетов, самих оплачивающих свою подготовку (теннисистов мирового класса, например) в любых соревнованиях.
Те, чью подготовку спонсирует налогоплательщик, должны ехать на любые международные соревнования, только если у них есть действительно хороший шанс на медаль, лучше – на победу.
Мировой спорт – это продолжение политики другими средствами, особенно в наше время. Дружба и отсутствие проблем – для спортсменов-любителей, вместе бегающих марафоны (привет, Саша Панжинский).
Я им завидую, но моя работа – побеждать в нужный момент», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.
«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире
Бежала на олимпиаде в эстафете четвёртой с огромной форой.
А гонору как будто Тереза йохаух по достижениям.
И камня на камня не оставляет в личных гонках.
В реале же трезвыми глазами если посмотреть на её достижения,она даже Непряевой не ровня не говоря об элите
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Боже ж ты мой, она себя высокоинтеллектуальной личностью считает что ли, а "тупицам" решила ещё раз объяснить очевидные и простые истины?)) Приземлиться бы надо девушке, не по чину слова говорит...
Ну собственно дальше могла не говорить.Это диагноз.
Наш сереженька на деньги налогоплательщиков как сыр в масле катается и при этом ни черта не делает. Он не просто ничего не выигрывает, он не считает нужным хотя бы поучаствовать. У него дела поважнее есть: с соболюшей потрындеть о ценах на нефть. Так зачем мы его такого кормим?