Вероника Степанова: «Еще раз для невполнепонятливых. Я не против участия атлетов, оплачивающих свою подготовку, в любых соревнованиях»

Вероника Степанова высказалась об участии россиян в международных стартах.

Ранее Степанова заявила в эфире «Матч ТВ»: «Неужели все готовы ехать на Олимпиаду ради массовки? Без практики на международной арене мы просто не способны бороться».

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на слова лыжницы: «Стыд дня. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой».

«Еще раз, для невполнепонятливых: я не против участия атлетов, самих оплачивающих свою подготовку (теннисистов мирового класса, например) в любых соревнованиях.

Те, чью подготовку спонсирует налогоплательщик, должны ехать на любые международные соревнования, только если у них есть действительно хороший шанс на медаль, лучше – на победу.

Мировой спорт – это продолжение политики другими средствами, особенно в наше время. Дружба и отсутствие проблем – для спортсменов-любителей, вместе бегающих марафоны (привет, Саша Панжинский).

Я им завидую, но моя работа – побеждать в нужный момент», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире