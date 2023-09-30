Егор Сорин: «Степанова хорошо себя чувствует, полностью в строю. Зажила рана, которую она получила во время падения на летнем чемпионате России»
Вероника Степанова восстановилась от травмы и готова к соревнованиям.
Об этом сообщил тренер лыжницы Егор Сорин.
«Вероника сейчас хорошо себя чувствует. У нас достаточно длинное межсборье до 8 октября.
Каждый тренируется по индивидуальному плану, в том числе и Вероника. Зажила рана, которую она получила во время падения на летнем чемпионате России.
В принципе, ее ничто не лимитирует, нагрузки без ограничений. Да, она полностью в строю», – сказал Сорин.
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