Егор Сорин: «Степанова хорошо себя чувствует, полностью в строю. Зажила рана, которую она получила во время падения на летнем чемпионате России»

Вероника Степанова восстановилась от травмы и готова к соревнованиям.

Об этом сообщил тренер лыжницы .

« сейчас хорошо себя чувствует. У нас достаточно длинное межсборье до 8 октября.

Каждый тренируется по индивидуальному плану, в том числе и Вероника. Зажила рана, которую она получила во время падения на летнем чемпионате России.

В принципе, ее ничто не лимитирует, нагрузки без ограничений. Да, она полностью в строю», – сказал Сорин.