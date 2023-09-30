Егор Сорин: «Степанова хорошо себя чувствует, полностью в строю. Зажила рана, которую она получила во время падения на летнем чемпионате России»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова восстановилась от травмы и готова к соревнованиям.

Об этом сообщил тренер лыжницы Егор Сорин

«Вероника сейчас хорошо себя чувствует. У нас достаточно длинное межсборье до 8 октября.

Каждый тренируется по индивидуальному плану, в том числе и Вероника. Зажила рана, которую она получила во время падения на летнем чемпионате России.

В принципе, ее ничто не лимитирует, нагрузки без ограничений. Да, она полностью в строю», – сказал Сорин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий