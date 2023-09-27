Александр Панжинский: «Люди приехали на «Берлинский марафон» посоревноваться и получить удовольствие. Им неинтересна политика»

Александр Панжинский рассказал об участии в «Берлинском марафоне».

— Были ли какие-то вопросы и претензии к вам от других участников?

— Когда в первый раз меня кто-то спросил, откуда я приехал, то, наслушавшись какой-то пропаганды, что нас не любят, с опаской говорил, что я из России. Но с каждым разом это говорил все увереннее. Не было ни единого косого взгляда, ни осуждения. Все без проблем воспринимали информацию, что я русский, и продолжали дальше общаться. Негатива я не увидел, и соответственно никаких неприятных инцидентов не было.

Единственный инцидент был не связан с политикой: экоактивисты вылили краску через 300 м после старта. Мне тогда удалось избежать падения или сбоя темпа, вовремя выскочили волонтеры.

— На политические темы общались с другими?

— Нет. Мне нравится, что люди приехали, чтобы пробежать марафон, посоревноваться и получить удовольствие. Им неинтересна политика. С братом мы тоже сильно не поднимали эту тему. Он рассказывал, что в Канаде (брат Панжинского живет в Ванкувере) в основном по новостям крутят про обострившиеся отношения между Канадой и Индией, а тема с Украиной стоит не во главе. Не думаю, что всем в мире она интересна.

Многие уже просто устали от напряженной ситуации, которая влияет на рост цен. Все ждут, когда это закончится. В остальном не было разговоров про политику. Все обсуждали марафон: как пробежал, какие планы и так далее, — сказал Панжинский.