Елена Вяльбе: «В Прибалтике реальная жесть, там вообще ничего нельзя говорить. Но у них много людей, которые не согласны с политикой своих стран»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что в странах Балтии «реальная жесть».

– В недавнем интервью Юрий Чарковский рассказывал, что уже пытается осадить свою жену, чтобы ее не лишили эстонского гражданства за политическую позицию. Как считаете, много осталось людей в той же Прибалтике, которые могут трезво мыслить до сих пор?

– Самое главное – не поддаваться эмоциям, никуда не выходить и нигде официально об этом не говорить. Потому что там вообще ничего нельзя говорить. Реально и закроют, никто спрашивать не будет, кто ты, что ты и сколько тебе лет.

У них жесть прям реальная. Но людей у них очень много простых, обычных, которые не согласны с политикой своих стран.

В Эстонии был опрос среди населения. Если Россия нападет на Эстонию, кто будет куда уезжать, а кто останется в Эстонии. 86% эстонцев сказали, что поедут в Россию. Это не 8% и не 18%.

Люди реально боятся, и я их хорошо понимаю. Сейчас же никто никого не слышит, и Франция была тому примером. Вы хоть убейте все друг друга и все разгромите, но как мы решили – так и будет, – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

Вяльбе об Исинбаевой: «Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?»

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Как хорошо, что я не в Прибалтике. Пойду на площадь, тоже заявлю о беспределе в Прибалтике!
+65
-4
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Слава богу, что в нашей свободной стране можно говорить все что угодно, критиковать любые решения властей, выходить на митинги, писать что угодно в соцсетях - и никто тебя ни к какой ответственности не привлечет. Слава богу!
+63
-7
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fedoseich
Тут бесспорно - с нашей "свободой слова" ничто не сравнится! high level
+39
-5
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
65 дней
Ответ havoc3
Комментарий скрыт
я был несколько раз в Прибалтике, там трэш: на красный нельзя, в парке пивасик бухать нельзя, если менты видят, арендовал машину, так эти идиоты сигналят , если нарушаешь немножко. жесть короче.
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Если Россия нападет на Эстонию, то 86% эстонцев поедут жить в Россию 😲. На Колыму она хотела сказать, наверное.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
65 дней
Ответ Вера Алексеевна
Комментарий скрыт
вот они, мечты неудовлетворенной половой жизнью женщины))
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
арап Петра Великого
В Эстонии был опрос среди населения. Если Россия нападет на Эстонию, кто будет куда уезжать, а кто останется в Эстонии. 86% эстонцев сказали, что поедут в Россию. Это не 8% и не 18%.
----------------------------------
Я так хохотался (с) х/ф Мимино https://www.youtube.com/watch?v=4QW9ozTZ4jk
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Charles Foster Kane
"В Эстонии был опрос среди населения. Если Россия нападет на Эстонию, кто будет куда уезжать, а кто останется в Эстонии. 86% эстонцев сказали, что поедут в Россию. Это не 8% и не 18%."
Опрос видимо проводил вциом. Потому что, почему эстонцы должны ехать в пынябаве, к народу-бисмарку, который славится любовью к прибалтам я решительно не пынимаю.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_V69
Ответ maks44
Если Россия нападет на Эстонию, то 86% эстонцев поедут жить в Россию 😲. На Колыму она хотела сказать, наверное.
Интересно, а что им сейчас мешает переехать? Солдаты НАТО не пускают?)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadButTrue
Вяльба бессовестная
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Розе Ротенбергино
Бабуля, откуда ты так всё достоверно знаешь?
Первый канал головного мозга
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
86% эстонцев сказали, что поедут в Россию - а почему до сих пор не поехали? ))
Дешевые сказки единороса
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ Ебздрогыч
Слава богу, что в нашей свободной стране можно говорить все что угодно, критиковать любые решения властей, выходить на митинги, писать что угодно в соцсетях - и никто тебя ни к какой ответственности не привлечет. Слава богу!
«Бог» с маленькой буквы написали! Пройдемте товарищ, тут явно оскорбление чувств верующих!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
По-моему сегодня Вяльбе слишком много.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sumin
Удивительно! Ситуация прямо как в России! Тоже ничего нельзя говорить, в первую очередь правду!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Ответ Alex_V69
Интересно, а что им сейчас мешает переехать? Солдаты НАТО не пускают?)
У меня родственники есть в Латвии - как в гости приезжали, то постоянно причитали как тяжко им жить стало, как с Евросоюзом у них всё подорожало и т.д.
Тем не менее варианты переезда в Россию даже рассматривать не желают.
Парадокс)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ха-ха-ха (нет)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Superkenguroo
9 из 10 опрошенных эстонцев готовы ехать в Россию, если Россия нападёт.
Отвал башки.
И это ещё, если глубоко не вдаваться в сам по себе прекрасный и откровенный смысл слов "Россия нападёт"
Шедеврально.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Наркотик
В Прибалтике тоже сын главы Республики на камеру людей избивает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Феношин
Свободы слова нет нигде. В той или иной степени везде есть темы, о которых нельзя говорить с позиции, отличной от государственной, иначе будут последствия.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
"Но у них много людей, которые не согласны с политикой своих стран» --- И их за это не сажают?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
У этой гениальной тётки-зрительницы Первого канала, по всем вопросам есть мнение?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Александр Василич
Как то не оч понятно. А зачем России нападать на Эстонию? Там что есть такого,что нужно напасть?
русских защищать же)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
По моему, Ленусик накатила чутка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marcusdi
а опрос был, я так понимаю, в русскоязычных телеграмм-каналах? Я думаю таким и без всякой войны правительству Эстонии нужно помочь попасть домой, а то им на машинах приходится клеить "Я русскии".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий