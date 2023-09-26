Елена Вяльбе: «В Прибалтике реальная жесть, там вообще ничего нельзя говорить. Но у них много людей, которые не согласны с политикой своих стран»

Елена Вяльбе заявила, что в странах Балтии «реальная жесть».

– В недавнем интервью Юрий Чарковский рассказывал, что уже пытается осадить свою жену, чтобы ее не лишили эстонского гражданства за политическую позицию. Как считаете, много осталось людей в той же Прибалтике, которые могут трезво мыслить до сих пор?

– Самое главное – не поддаваться эмоциям, никуда не выходить и нигде официально об этом не говорить. Потому что там вообще ничего нельзя говорить. Реально и закроют, никто спрашивать не будет, кто ты, что ты и сколько тебе лет.

У них жесть прям реальная. Но людей у них очень много простых, обычных, которые не согласны с политикой своих стран.

В Эстонии был опрос среди населения. Если Россия нападет на Эстонию, кто будет куда уезжать, а кто останется в Эстонии. 86% эстонцев сказали, что поедут в Россию. Это не 8% и не 18%.

Люди реально боятся, и я их хорошо понимаю. Сейчас же никто никого не слышит, и Франция была тому примером. Вы хоть убейте все друг друга и все разгромите, но как мы решили – так и будет, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Вяльбе об Исинбаевой: «Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?»