«С первого старта сразу сказал, что хочу заявиться в элиту – то есть в самую жесть». Крюков о переходе в гонки с препятствиями

Олимпийский чемпион по лыжам Никита Крюков рассказал о переходе в другой спорт.

Сейчас Крюков является главным тренером и действующим спортсменом сборной России в гонках с препятствиями. В этом году на чемпионате мира в Бельгии он вместе с командой взял золото в смешанной эстафете.

– Как вы вообще стали главным тренером сборной?

– Было голосование. Я, честно говоря, об этом даже не знал. Так получилось, что выбрали меня, а потом уже предложили. Я согласился.

– Тренер-спортсмен в этом виде спорта – это частое явление?

– Думаю, что процентов 90 тренеров сами участвуют в соревнованиях. Пока здесь происходит так. Я хочу еще выступать на соревнованиях, прочувствовать все препятствия на себе, понимать, что нужно спортсменам.

Начиная с самого первого старта, когда пришел в этот вид спорта, сразу сказал, что хочу заявиться в элиту – то есть в самую жесть. Хотел понять, что мне хватает и не хватает. Так и сейчас стараюсь соревноваться везде в элите и понимать, что меня лимитирует, чтобы это не лимитировало других спортсменов. Это если расценивать себя с точки зрения тренера.

– Насколько серьезно выстраиваются планы подготовки сборной?

– В нашей стране этот вид спорта пока на начальном этапе. Но, например, в Польше – это уже национальный вид. У них есть 3-4 площадки, а у нас пока ни одной такой. В Сингапуре, если не ошибаюсь, этот вид спорта преподается в школе. В Нидерландах есть большая база, где спортсмены тренируются. В этом году обратил внимание, что голландцы забирают большое количество медалей в разных категориях.

У нас же пока каждый спортсмен сам себе тренер. Занимаются на том, что смогли построить себе дома – турники, тренажеры. Хотя если брать Центральный регион, то есть много воркаут-площадок, даже ниндзя-площадки стоят в Москве. Так что тоже набираем обороты. Понимаем, к чему нам идти и в чем развиваться, – рассказал Крюков.

Ранее сообщалось, что полоса препятствий может стать новой дисциплиной, которая войдет в программу современного пятиборья.