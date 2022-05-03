Полоса препятствий может заменить верховую езду в современном пятиборье

Теги UIPM Современное пятиборье

Полоса препятствий может заменить верховую езду в соревнованиях по современному пятиборью. 

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM). 

Процесс проверки новой дисциплины начнется после финала Кубка мира 2022 года, который пройдет в Анкаре 23-26 июня.

В прошлом году UIPM сообщил, что конный спорт будет исключен из программы современного пятиборья к Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

На данный момент в пятиборье входят фехтование, верховая езда, стрельба, плавание и бег. 

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