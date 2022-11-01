Тереза Йохауг: «Если Карлссон, Сван и Далквист решили быть вне сборной, то должны смириться с последствиями. Не стоит ждать, что за ними будут приглядывать»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг оценила решение шведских лыжниц Фриды Карлссон, Линн Сван и Майи Далквист готовиться к сезону вне сборной.

О том, что Карлссон, Сван и Далквист будут тренироваться индивидуально, стало известно в мае. На прошлой неделе шведки выступили с критикой в адрес руководства сборной, заявив, что национальная команда больше не поддерживает контакт с ними.

«Они должны отстаивать свои приоритеты. Если они решили быть вне сборной, то должны смириться с последствиями. После этого им не стоит ждать, что за ними будут приглядывать. Во всяком случае это мое мнение», – сказала Йохауг.

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