Тереза Йохауг: «Если Карлссон, Сван и Далквист решили быть вне сборной, то должны смириться с последствиями. Не стоит ждать, что за ними будут приглядывать»

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг оценила решение шведских лыжниц Фриды Карлссон, Линн Сван и Майи Далквист готовиться к сезону вне сборной.

О том, что Карлссон, Сван и Далквист будут тренироваться индивидуально, стало известно в мае. На прошлой неделе шведки выступили с критикой в адрес руководства сборной, заявив, что национальная команда больше не поддерживает контакт с ними.

«Они должны отстаивать свои приоритеты. Если они решили быть вне сборной, то должны смириться с последствиями. После этого им не стоит ждать, что за ними будут приглядывать. Во всяком случае это мое мнение», – сказала Йохауг.