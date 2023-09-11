Дмитрий Губерниев: «Я не раз говорил таким, как Елена Вяльбе, что при возможности надо ехать на Олимпиаду»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Париж-2024 Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался за участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.

«Здравомыслящим людям было и так понятно, что мы должны ехать на Олимпиаду. Я не раз говорил горящим головам таким, как Елена Валерьевна Вяльбе, что при возможности поехать нашим спортсменам на Олимпиаду, надо ехать.

Если мы сможем безо всяких подписей поехать в нейтральном статусе, то нужно этот шанс использовать. Но пока ситуация в этом направлении у нас тяжелая и мы никуда не едем. В данный момент у нас чудовищные критерии допуска.

Если мы сможем без дополнительных условий взять и поехать в нейтральном статусе, то обязательно нужно принимать участие в Играх», — сказал Губерниев.

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