Якимушкин о восстановлении после болезни: «Достаточно сильно меня подкосило. Надеюсь, успею приехать на сбор вовремя»

Лыжник Иван Якимушкин рассказал о своем состоянии после болезни.

26 августа серебряный призер Олимпиады-2022 пропустил гонку на чемпионате Тюменской области по лыжероллерам.

«Мне стало уже чуть лучше. У меня осталось несколько дней до отъезда на сбор. Надеюсь за это время полностью встать на ноги, чтобы не пропускать и приехать вовремя.

Потому что все равно, наверное, первую неделю на сборе придется потратить на восстановление после болезни. Сильно достаточно меня подкосило. Надеюсь, все-таки я не буду пропускать и успею приехать вовремя на сбор», – сказал Якимушкин в видео для своего телеграм-канала.