Белов и Жамбалова выиграли коньковые гонки на лыжероллерном чемпионате Тюменской области, Спицов и Якимушкин не стартовали

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Андрей Парфенов Евгений Белов лыжероллеры Алиса Жамбалова Денис Спицов Иван Якимушкин Лыжи

Евгений Белов и Алиса Жамбалова победили на летнем чемпионате Тюменской области.

Сегодня на соревнованиях по лыжероллерам прошли мужская (на 15 км) и женская (на 8 км) гонки свободным стилем.

Лыжероллеры

Летний чемпионат Тюменской области

Мужчины, 15 км, свободный стиль

1. Евгений Белов – 25.59,0

2. Андрей Парфенов – 1.04,8

3. Виталий Алексеев – 2.37,5

Иван Якимушкин и Денис Спицов не стартовали.

Женщины, 8 км, свободный стиль

1. Алиса Жамбалова – 20.30,3

2. Анна Хоботова – 29,0

3. Юлия Мясоедова – 39,0

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