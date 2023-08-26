Белов и Жамбалова выиграли коньковые гонки на лыжероллерном чемпионате Тюменской области, Спицов и Якимушкин не стартовали
Евгений Белов и Алиса Жамбалова победили на летнем чемпионате Тюменской области.
Сегодня на соревнованиях по лыжероллерам прошли мужская (на 15 км) и женская (на 8 км) гонки свободным стилем.
Лыжероллеры
Летний чемпионат Тюменской области
Мужчины, 15 км, свободный стиль
1. Евгений Белов – 25.59,0
2. Андрей Парфенов – 1.04,8
3. Виталий Алексеев – 2.37,5
Иван Якимушкин и Денис Спицов не стартовали.
Женщины, 8 км, свободный стиль
1. Алиса Жамбалова – 20.30,3
2. Анна Хоботова – 29,0
3. Юлия Мясоедова – 39,0
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