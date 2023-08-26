«Хороший коннект с тренером и кайфовое настроение приветствуются». Юлия Ступак рассказала о нюансах горной подготовки

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак поделилась советами для юных лыжников.

«Хочу дать небольшой экскурс для юных спортсменов при нахождении в горах.

Приезжайте всегда восстановленные. На загрузе приезжать на высоту 2000 метров – утопия! Отслеживайте свое состояние до самых мелочей, отслеживайте пульс и ортопробу (должны знать все, кто не знает – гуглите).

Сон и питание, жидность. Это не то что важно, это основа и первый индикатор вашего состояния.

Организму всегда нужно время на адаптацию к высоте. Для каждого индивидуально. Но приезжать и с первых дней делать интервалы – не надо так.

Спортивное питание. Для меня это так же важно, как и сон. До, во время, после нагрузок – свято. Учитесь подбирать его себе сами, так как это важно.

Хороший коннект с тренером и кайфовое настроение – приветствуется. Всех обнимаю», – написала Ступак в инстаграме.