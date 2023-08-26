«Хороший коннект с тренером и кайфовое настроение приветствуются». Юлия Ступак рассказала о нюансах горной подготовки

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак поделилась советами для юных лыжников.

«Хочу дать небольшой экскурс для юных спортсменов при нахождении в горах.

Приезжайте всегда восстановленные. На загрузе приезжать на высоту 2000 метров – утопия! Отслеживайте свое состояние до самых мелочей, отслеживайте пульс и ортопробу (должны знать все, кто не знает – гуглите). 

Сон и питание, жидность. Это не то что важно, это основа и первый индикатор вашего состояния.

Организму всегда нужно время на адаптацию к высоте. Для каждого индивидуально. Но приезжать и с первых дней делать интервалы – не надо так.

Спортивное питание. Для меня это так же важно, как и сон. До, во время, после нагрузок – свято. Учитесь подбирать его себе сами, так как это важно.

Хороший коннект с тренером и кайфовое настроение – приветствуется. Всех обнимаю», – написала Ступак в инстаграме.

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