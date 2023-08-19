Петтер Нортуг о финише на Toppidrettsveka: «Это стоило мне больших усилий – на что-либо еще я уже не был способен»

Петтер Нортуг оценил свое выступление на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka.

Накануне 13-кратный чемпион мира занял 42-е место в скиатлоне. На последнем круге он предпринял рывок в подъем.

«На трассе была толпа болельщиков, и я чувствовал, что они толкали меня вперед. Но это стоило мне больших усилий – на что-либо еще я уже не был способен. Так все и закончилось», – сказал 37-летний норвежский лыжник.

По словам Фредрика Акели, лидера группы поклонников Нортуга, спортсмен пообщался с фанатами и якобы заявил о возможном участии в марафоне на чемпионате мира-2025, который пройдет в норвежском Тронхейме.

«Мы сказали, что вернемся сюда на ЧМ, а он ответил, что предпримет рывок на этом же подъеме в 2025-м», – заявил Акели.

Сам Нортуг ранее неоднократно отрицал, что его целью будет ЧМ-2025.