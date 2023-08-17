Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Пеллегрино, Жув, Эвен Нортуг, Далквист и Хагстрем пробегут классические спринты

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17 августа на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka пройдет классический спринт.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

2-й этап

Эуре, Норвегия

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 18:05 по московскому времени (женщины), 18:40 (мужчины).

Женщины

Майя Далквист (Швеция)

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Ане Стенсет (Норвегия)

Матильде Мирвол (Норвегия)

Хедда Амундсен (Норвегия)

Анна Свенсен (Норвегия)

Марте Сконес (Норвегия)

Тереза Беранова (Чехия)

Лена Кентен (Франция)

Мужчины

Федерико Пеллегрино (Италия)

Симоне Мочеллини (Италия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Ришар Жув (Франция)

Люка Шанава (Франция)

Эдвин Ангер (Швеция)

Вильям Поромаа (Швеция)

Йони Мяки (Финляндия)

Ниило Мойланен (Финляндия)

Харальд Амундсен (Норвегия)

Дидрик Тенсет (Норвегия)

Сиверт Вииг (Норвегия)

Михал Новак (Чехия)

Полные старт-листы можно посмотреть здесь.

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