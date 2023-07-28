Аудитория лыжных гонок в сезоне-2022/23 упала более чем на четверть – это худший результат с 2017-го

Общая совокупная аудитория лыжных гонок в прошлом сезоне упала с 932 млн человек (просмотров) до 690 млн. .

Снижение составляет 26%, говорится в докладе Международной федерации лыжных видов (FIS).

Это худший результат как минимум с 2017-го – 6 лет назад аудитория Кубка мира оценивалась в 1,1 миллиарда зрителей.

Фактические цифры должны быть выше. Но фирма Nielsen, которая занималась отчетом, не учитывала трансляции «Матч ТВ» в России.

В сезоне-2021/22 Россия была главным рынком для FIS в лыжных гонках – 29% от общей аудитории.

Как в лыжах смотрели сезон без России? Худший результат за 6 лет, даже в Европе аудитория упала