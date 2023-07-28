Аудитория лыжных гонок в сезоне-2022/23 упала более чем на четверть – это худший результат с 2017-го

Теги телевидение лыжные гонки FIS Лыжи

Общая совокупная аудитория лыжных гонок в прошлом сезоне упала с 932 млн человек (просмотров) до 690 млн. .

Снижение составляет 26%, говорится в докладе Международной федерации лыжных видов (FIS).

Это худший результат как минимум с 2017-го – 6 лет назад аудитория Кубка мира оценивалась в 1,1 миллиарда зрителей.

Фактические цифры должны быть выше. Но фирма Nielsen, которая занималась отчетом, не учитывала трансляции «Матч ТВ» в России.

В сезоне-2021/22 Россия была главным рынком для FIS в лыжных гонках – 29% от общей аудитории.

Как в лыжах смотрели сезон без России? Худший результат за 6 лет, даже в Европе аудитория упала

15 комментариев

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Vhlam
Смотреть норвежские междусобойчики, так себе зрелище.
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Alex1104
Здесь же все писали, что "обойдутся и без наших", "и так всё хорошо" и т. п.
Сейчас и стоимость рекламы начнет падать. Очень хорошо.
+13
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Groznyi2024
Случилось может чего без "никому не нужных" русских?
+7
-1
+6
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Vedved
Ответ Gnev_Zenit
Ну посчитали, а итог какой?
Итог, в падении доходов - очевидно же🤷🏻‍♂️
+4
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+4
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Nikita Panin
Если вычесть российские данные из статистики сезона-2021/22, то в прошлом году общая аудитория лыжных гонок даже возросла (на 5%)

Фактические цифры должны быть выше. Но фирма Nielsen, которая занималась отчетом, не учитывала трансляции «Матч ТВ» в России.
+3
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OnlyDendy
А на что смотреть?
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Trash Talking
Глаз радуется
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Gnev_Zenit
Ну посчитали, а итог какой?
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Аморалинни
Опять без двух процентов все коту под хвост
Да что же такое((
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efremovms@gmail.com
И ещё наглости хватает нас в нейтральные записать.Только с флагом и гимном.Или сами на своих норвежских астматиков любуйтесь.Без рекламы зато
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Guillermo
Будет ещё хуже
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Sovagr
Аудитория встала на лыжи.
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Russ Ivan
Это неважно, ведь куда приятнее наблюдать речи всяких прибалтов на заседаниях FIS...
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snekker
Ответ Попрыгунчик
Скоро так будет и по другим направлениям
Лигу Чемпионов расформируют без Зенита
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