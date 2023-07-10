Вик Уайлд будет гостем Фиджитал-игр в Казани. Он посетит соревнования по скейтборду

В Казани 14-15 июля пройдут фиджитал-игры по скейтбордингу в рамках масштабного фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games.

Участники покажут мастерство на спортивной площадке, а затем продемонстрируют трюки в симуляторе скейтбординга. В соревнованиях выступят 8 команд, в каждой по два скейтбордиста в основном составе и по одному в запасе. Приедут гости из Аргентины, Колумбии, Испании, Болгарии, с ними сразятся 4 российские команды. Соревнования посетит двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

В Фиджитал-играх участвуют известные российские скейтбордисты: чемпион России-2021 Семен Кутузов, член сборной России Егор Кальдиков, двукратный чемпион России среди молодежи (до 16 лет) Кирилл Гаврилов, призер Всероссийских и международных соревнований Маркел Андронов, участник чемпионата мира Максим Ежов, а также популярный TikTok-блогер, чемпион России в дисциплине «парк» Ивон Мартинес.

Фиджитал-игры — серия тестовых соревнований, предшествующих «Играм Будущего», которые включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку.

Турнир «Игры Будущего» пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.