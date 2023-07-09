Вяльбе о российских стартах: «Нам точно стоит ждать китайских спортсменов в следующем сезоне. Возможно, и мы к ним поедем»

Теги ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 сборная Китая сборная Китая жен Лыжи

Китайские лыжники могут выступить на российских соревнованиях в следующем сезоне.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

У вас была встреча с китайскими представителями. Ждать китайцев на наших соревнованиях?

– Нам точно стоит в следующем сезоне ждать китайских спортсменов. Возможно, и мы к ним поедем. У них не так много соревнований. К нашему огромному сожалению, у них не так много хороших спортсменов, которые бы могли составить нам конкуренцию.

Но у них большой интерес к нашему детскому спорту. Они хотят проводить совмещенные сборы, чтобы дети могли посмотреть, как тренируются другие, а также уделить время культурной программе. Мы это прорабатываем с московской федерацией.

Думаю, было бы круто показать Москву или Санкт-Петербург детям. У нас до этого с ними были такие же хорошие контакты. Если получится, думаю, зимой одна из групп может поехать в Китай. Нужно посмотреть, какие у них есть базы на высоте. После Олимпиады (Пекин-2022 – Sports.ru) у них не осталось наследия, – заявила Вяльбе.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Может Вяльбе в комитет по туризму пора переходить?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Пора и на Индию посмотреть Елена, вон Ротенберг уже там....догоняйте ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Ты в Гаагу поедешь, Китаю-то ты зачем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий