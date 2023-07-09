Вяльбе о российских стартах: «Нам точно стоит ждать китайских спортсменов в следующем сезоне. Возможно, и мы к ним поедем»

Китайские лыжники могут выступить на российских соревнованиях в следующем сезоне.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

– У вас была встреча с китайскими представителями. Ждать китайцев на наших соревнованиях?

– Нам точно стоит в следующем сезоне ждать китайских спортсменов. Возможно, и мы к ним поедем. У них не так много соревнований. К нашему огромному сожалению, у них не так много хороших спортсменов, которые бы могли составить нам конкуренцию.

Но у них большой интерес к нашему детскому спорту. Они хотят проводить совмещенные сборы, чтобы дети могли посмотреть, как тренируются другие, а также уделить время культурной программе. Мы это прорабатываем с московской федерацией.

Думаю, было бы круто показать Москву или Санкт-Петербург детям. У нас до этого с ними были такие же хорошие контакты. Если получится, думаю, зимой одна из групп может поехать в Китай. Нужно посмотреть, какие у них есть базы на высоте. После Олимпиады (Пекин-2022 – Sports.ru) у них не осталось наследия, – заявила Вяльбе.