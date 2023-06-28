Панжинский о санкциях: «Многие дети сейчас не видят положительного исхода спортивной карьеры. Нужно сделать упор на восстановление в правах именно их»

Александр Панжинский призвал допустить юных российских спортсменов к международным стартам.

Российские лыжники сейчас отстранены от международных соревнований.

«На самом деле, ужасная ситуация. Началось это ранее. Это давление иностранных спортсменов и болельщиков.

В большинстве видов спорта нет хороших призовых, как в теннисе. В возрасте Полины Кудерметовой (20-летней теннисистки – Sports.ru), которая сама может расплатиться за поездку в Швецию. А в ее возрасте большинство спортсменов без зарплат.

Надо подумать сейчас уже, кто будет представлять нашу страну через 10 лет. Многие дети сейчас не видят положительного исхода спортивной карьеры.

Если сейчас наши дети не будут выступать на международных соревнованиях, у них не будет контакта. А там не будут знать, что наши дети не имеют отношения к военным структурам. Нашим спортивным чиновникам нужно сделать упор на восстановление в правах именно детей.

Детей надо поддерживать со стороны государства и бизнеса. Не только действующих спортсменов поддерживать, но дополнительный упор надо сделать на детях. Я вижу больше возможностей восстановить детей в правах выступать на международной арене. Возможно, иностранные болельщики не будут столь злобно относиться к нашим спортсменам‑детям», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках.