Панжинский о санкциях: «Многие дети сейчас не видят положительного исхода спортивной карьеры. Нужно сделать упор на восстановление в правах именно их»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Панжинский Полина Кудерметова Лыжи

Александр Панжинский призвал допустить юных российских спортсменов к международным стартам.

Российские лыжники сейчас отстранены от международных соревнований.

«На самом деле, ужасная ситуация. Началось это ранее. Это давление иностранных спортсменов и болельщиков.

В большинстве видов спорта нет хороших призовых, как в теннисе. В возрасте Полины Кудерметовой (20-летней теннисистки – Sports.ru), которая сама может расплатиться за поездку в Швецию. А в ее возрасте большинство спортсменов без зарплат.

Надо подумать сейчас уже, кто будет представлять нашу страну через 10 лет. Многие дети сейчас не видят положительного исхода спортивной карьеры.

Если сейчас наши дети не будут выступать на международных соревнованиях, у них не будет контакта. А там не будут знать, что наши дети не имеют отношения к военным структурам. Нашим спортивным чиновникам нужно сделать упор на восстановление в правах именно детей.

Детей надо поддерживать со стороны государства и бизнеса. Не только действующих спортсменов поддерживать, но дополнительный упор надо сделать на детях. Я вижу больше возможностей восстановить детей в правах выступать на международной арене. Возможно, иностранные болельщики не будут столь злобно относиться к нашим спортсменам‑детям», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Дети обычно ни разу не пессемисты. А их родители возможно думают как бы их в будущем не отправили в очередную мясорубку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Я все понял, спасибо Панжинскому. Забанили нас иностранные болельщики из зависти и ненависти. Надо им объяснить, что дети не имеют отношения к военным структурам. Детям надо дать столько денег, сколько есть у Полины Кудерметовой, чтобы им хватило на поездку в Швецию. Там у них будет контакт и они увидят положительный исход спортивной карьеры.
По-моему, я ничего не упустил.
А вообще, надавить на жалость к детям - здравая мысль. Этот трюк еще Остап Бендер использовал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий