Юрий Бородавко: «Сейчас ощущается все больший интерес к лыжным гонкам в России, не только зрительский, но и со стороны спонсоров»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Юрий Бородавко заявил об увеличении интереса к лыжным гонкам в России.

– Сейчас действительно ощущается все больший интерес к лыжным гонкам в России, не только зрительский, но и со стороны спонсоров.

Они больше обращают внимание на лидеров сборной России, оказывают поддержку. Этому способствуют и яркие трансляции на федеральном канале, которые повышают популярность лыжных гонок в стране.

– То есть из‑за отсутствия международных стартов наши лыжники не страдают в этом плане?

– Даже, возможно, это сейчас плюс для нас, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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2 комментария

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Дэннис Молинарев
И еще один обзавелся методичкой.
+3
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+3
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Биатлонная зима
Вот и хорошо….. двигаться надо всем
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