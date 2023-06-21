Бородавко об уравнивании мужских и женских дистанций: «Это не принесет никакого интереса. Соревноваться станут 5-10 женщин, остальные будут статистами»

Теги лыжные гонки Юрий Бородавко МОК FIS Лыжи

Юрий Бородавко негативно относится к уравниванию дистанций для женщин и мужчин в лыжах.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км. 20 июня МОК утвердил равные дистанции для женщин и мужчин на Олимпиаде-2026. 

«Мое мнение не меняется – классика лыжных гонок, которая существовала до этих нововведений, была значительно лучше.

Уравнивание женщин и мужчин в гонках на двадцать и пятьдесят километров можно считать уклоном в сторону великовозрастных спортсменов, которые более подготовлены и способны обладать высокой выносливостью.

Среди молодых спортсменов таких нет, поэтому при этом нововведении соревнования станут для определенного количества женщин, минимум 5-10 человек, и это в лучшем случае.

Все остальные будут статистами, а разрыв в результатах будет колоссальным. Это не принесет никакого интереса в развитии лыжных гонок, поскольку молодежь и выходцы из юниоров будут не готовы к таким дистанциям», – сказал тренер сборной России. 

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3 комментария

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Alex1104
Уравнивание дистанций - глупость. Нужно понимать разницу между женским и мужским организмом.
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Йенс Мустерманн
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А чуть раньше, лет пять назад, двадцать женщин за победу в дистанционных гонках боролись?
🤔
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Rygeek
Все по делу и про молодых тоже.
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