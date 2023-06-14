Олег Матыцин: «У отечественного спорта светлое победное прошлое и уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне»

Олег Матыцин заявил, что у российского спорта уверенное настоящее и будущее.

Министр спорта РФ выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

«У отечественного спорта очень светлое победное прошлое, у нас, я считаю, уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне.

Но уверен, что мы, государственные и общественные организации, преодолеем все трудности», – сказал Матыцин.

«Россия была, есть и будет важной частью олимпийского движения. Мы продолжаем оставаться верными истинным принципам олимпизма.

У нас уверенное будущее, победное. Оплотом тому наши достижения. Уверен, что будущее поколение – это поколение победителей», – приводит слова Матыцина РИА Новости.

Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме