Олег Матыцин: «У отечественного спорта светлое победное прошлое и уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Политика Лыжи

Олег Матыцин заявил, что у российского спорта уверенное настоящее и будущее.

Министр спорта РФ выступил на Петербургском международном экономическом форуме. 

«У отечественного спорта очень светлое победное прошлое, у нас, я считаю, уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне.

Но уверен, что мы, государственные и общественные организации, преодолеем все трудности», – сказал Матыцин.

«Россия была, есть и будет важной частью олимпийского движения. Мы продолжаем оставаться верными истинным принципам олимпизма.

У нас уверенное будущее, победное. Оплотом тому наши достижения. Уверен, что будущее поколение – это поколение победителей», – приводит слова Матыцина РИА Новости. 

Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме

2 комментария

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Alsjd
Какое-то будущее поколение кого-то когда-нибудь, возможно, победит
+1
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Харламов Никита
сколько можно ЖИТЬ ПРОШЛЫМ 🤦🏼‍♂️
видимо в настоящем ничего хорошего нет 🤦🏼‍♂️
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