Олег Матыцин: «У отечественного спорта светлое победное прошлое и уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне»
Олег Матыцин заявил, что у российского спорта уверенное настоящее и будущее.
Министр спорта РФ выступил на Петербургском международном экономическом форуме.
«У отечественного спорта очень светлое победное прошлое, у нас, я считаю, уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне.
Но уверен, что мы, государственные и общественные организации, преодолеем все трудности», – сказал Матыцин.
«Россия была, есть и будет важной частью олимпийского движения. Мы продолжаем оставаться верными истинным принципам олимпизма.
У нас уверенное будущее, победное. Оплотом тому наши достижения. Уверен, что будущее поколение – это поколение победителей», – приводит слова Матыцина РИА Новости.
Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме
видимо в настоящем ничего хорошего нет 🤦🏼♂️