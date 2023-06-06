Юлия Ступак: «Без россиян международные лыжные гонки – неполноценные. Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным»

Лыжница Юлия Ступак назвала неполноценными международные старты без участия россиян.

«Посмотрела сейчас гонку с чемпионата мира этого года. Стало интересно. Выключила почти сразу!

Без российских спортсменов международные лыжные гонки – неполноценные. У мужчин так вообще все понятно еще до старта.

А уравнение дистанций... Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным», – написала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции на Кубке мира уравняли.

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