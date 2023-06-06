Юлия Ступак: «Без россиян международные лыжные гонки – неполноценные. Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак назвала неполноценными международные старты без участия россиян.

«Посмотрела сейчас гонку с чемпионата мира этого года. Стало интересно. Выключила почти сразу!

Без российских спортсменов международные лыжные гонки – неполноценные. У мужчин так вообще все понятно еще до старта.

А уравнение дистанций... Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным», – написала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.  

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции на Кубке мира уравняли. 

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8 комментариев

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Alex the brave
Россиянам может и скучно, а остальным заходит на ура.
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Velirpa
отбрось печали и терпи, красавица.
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brig_Mercury
В чем проблема? Есть российские старты. Сделайте их максимально интересными. Можете менять правила под себя, чтобы привлечь публику.
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notfromrashka
А почему гонки без россиян ? Наверное что то произошло все таки ? Включая лыжню России и смотри 🤣
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Sutekh Hexen
А вот условной Пеклецовой уравнение дистанций в плюс пойдет в будущем. Нет, о себе любимой надо напомнить.
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Partizanski
Он и так скучный
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MosesPray
Все так, приползут ещё к нам на карачках
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Dr. J 24
всем плевать
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