Денис Спицов: «В материальном плане российский сезон не выгоднее международного. На Кубке мира призовые намного выше»

Лыжник Денис Спицов ответил на вопрос о призовых на российских стартах.

– В материальном плане российский сезон выгоднее международного?

– На мой взгляд, нет. На Кубке мира призовые намного выше, хотя в этом году нам серьезно улучшили условия за российские старты.

Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии, они стали зарабатывать меньше.

Даже с учетом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть, и неплохие, – сказал .