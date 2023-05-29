Денис Спицов: «В материальном плане российский сезон не выгоднее международного. На Кубке мира призовые намного выше»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Денис Спицов деньги Лыжи

Лыжник Денис Спицов ответил на вопрос о призовых на российских стартах.

– В материальном плане российский сезон выгоднее международного?

– На мой взгляд, нет. На Кубке мира призовые намного выше, хотя в этом году нам серьезно улучшили условия за российские старты.

Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии, они стали зарабатывать меньше.

Даже с учетом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть, и неплохие, – сказал Спицов.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Хорошо хоть и такие призовые платят….
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