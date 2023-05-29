Денис Спицов: «В материальном плане российский сезон не выгоднее международного. На Кубке мира призовые намного выше»
Лыжник Денис Спицов ответил на вопрос о призовых на российских стартах.
– В материальном плане российский сезон выгоднее международного?
– На мой взгляд, нет. На Кубке мира призовые намного выше, хотя в этом году нам серьезно улучшили условия за российские старты.
Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии, они стали зарабатывать меньше.
Даже с учетом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть, и неплохие, – сказал Спицов.
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