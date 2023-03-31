Денис Спицов: «В этом международном сезоне не будет чемпионата мира, сезон получится пустоватым. А в России вновь все будет круто»
Лыжник Денис Спицов рассказал, какие форматы внедрил бы на российских соревнованиях.
– Где искать мотивацию, если отстранение продлится дольше?
– Так в этом международном сезоне не будет чемпионата мира, сезон получится пустоватым. А в России вновь все будет круто. Лично я просто надеюсь, что наша федерация попробует новые форматы гонок, которые вполне можно попробовать внутри страны: смешанный командный спринт, смешанная большая эстафета. Если это есть на Кубке мира, можно и в России внедрять.
Плюс в начале сезона у нас не было ни одного масс-старта, а в расписании Кубка мира их было много. Мне бы хотелось видеть у нас больше контактных гонок с общего старта, те же пятнашки, двадцатки. Именно в таких гонках ты понимаешь скорость других, можешь иначе реализовывать себя тактически, смотреть на тех, кто выше классом, и терпеть за ними. Это было бы плюсом для всех.
Можно и аналог «Тур де Ски» попробовать сделать.
Да и у меня нынешний сезон совсем не суперским получился, так что нужно добиваться поставленных перед собой целей. Я хочу быть стабильно на пьедестале и в своих профильных гонках побеждать, – сказал олимпийский чемпион в эстафете.
Делается нужное лояльное заявление в начале, а затем в процессе рассуждения лояльность сама собой уходят и сознание все равно выдает Дениску с головой - мысли только о гонках Кубка мира))