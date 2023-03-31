Денис Спицов: «В этом международном сезоне не будет чемпионата мира, сезон получится пустоватым. А в России вновь все будет круто»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Денис Спицов Лыжи

Лыжник Денис Спицов рассказал, какие форматы внедрил бы на российских соревнованиях.

– Где искать мотивацию, если отстранение продлится дольше?

– Так в этом международном сезоне не будет чемпионата мира, сезон получится пустоватым. А в России вновь все будет круто. Лично я просто надеюсь, что наша федерация попробует новые форматы гонок, которые вполне можно попробовать внутри страны: смешанный командный спринт, смешанная большая эстафета. Если это есть на Кубке мира, можно и в России внедрять.

Плюс в начале сезона у нас не было ни одного масс-старта, а в расписании Кубка мира их было много. Мне бы хотелось видеть у нас больше контактных гонок с общего старта, те же пятнашки, двадцатки. Именно в таких гонках ты понимаешь скорость других, можешь иначе реализовывать себя тактически, смотреть на тех, кто выше классом, и терпеть за ними. Это было бы плюсом для всех.

Можно и аналог «Тур де Ски» попробовать сделать.

Да и у меня нынешний сезон совсем не суперским получился, так что нужно добиваться поставленных перед собой целей. Я хочу быть стабильно на пьедестале и в своих профильных гонках побеждать, – сказал олимпийский чемпион в эстафете.

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4 комментария

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Koulmann
Спицов: На КМ пустовато. Но... давайте введем у себя все, что есть на КМ. И тогда будет круто!

Делается нужное лояльное заявление в начале, а затем в процессе рассуждения лояльность сама собой уходят и сознание все равно выдает Дениску с головой - мысли только о гонках Кубка мира))
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Jetter
Все будет классно опять. Жаль, ни трасс, ни сервиса, ни гостиниц, ни инфраструктуры, ни новых форматов, ни тура, а так лучше во всем, чем КМ и Тур.
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brig_Mercury
Международных гонок якобы не будет, но формат соревнований мы слижем у Запада. Л-логика.
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Евсей Пролеткин
Вот это правильно .Всё у нас прекрасно! А ехать на унижения. Переживем
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