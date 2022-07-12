Евгений Белов: «Все наши заработки – на Кубке мира, ЧМ и Олимпиадах. Жить хорошо только на зарплату лыжника в России нереально»

Российский лыжник заявил, что спортсмены не могут жить только на зарплату.

– Как отразится на наших спортсменах невозможность выступать на международной арене?

– Хотелось бы думать, что уровень конкуренции в нашей сборной не позволит упасть результатам. Но это всё же сильно бьёт по мотивации спортсменов и по заработку.

– То есть отсутствие наших лыжников на этапах Кубка мира...

– Сильно ударит по карману лидеров, да. Все наши заработки именно на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах. Контрактные обязательства фирм-производителей спортивного инвентаря тоже все заграничные. Жить хорошо только на зарплату лыжника в России нереально.

– Вряд ли вы предполагали, какие санкции будут наложены на наш спорт после 24 февраля. Может ли ситуация с недопуском россиян до международных стартов как-то сказаться на вашем решении о будущем?

– Да никто об этом не думал. Даже когда ситуация начала развиваться и затягиваться, я думал, что спорта это все если и коснется, то слегка. Все мы сильно ошибались.

На мое решение о будущем все происходящее никак не влияет, поскольку у меня нет запасного пути. Я продолжу бегать вне зависимости от того, есть ли у меня шанс вновь попасть на мира или будут старты только в России.

– Кстати, на чем будете бегать в предстоящем сезоне? «Атомик» не разорвал контракт?

– «Атомик» – чуть ли не единственная фирма, которая не заявляла об уходе с российского рынка. Недавно с ними разговаривал, они подтвердили, что лыжами меня обеспечат, финансовую часть контракта тоже выполнят, – сказал Белов.