Денис Спицов: «Когда выступал за Вологодскую область, знал многих талантливых спортсменов, не имевших в регионе никакой поддержки и возможностей для роста»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Денис Спицов Алина Пеклецова Лыжи

Денис Спицов рассказал о ситуации с лыжным спортом в Вологодской области.

В марте этого года Алина Пеклецова рассказала об отсутствии мест для тренировок: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть».

«Как уроженец тех мест, скорее, согласен с критикой. Когда выступал за Вологодскую область, знал многих талантливых и перспективных спортсменов, не имевших в регионе абсолютно никакой поддержки и возможностей для роста.

Переходя в Тюмень, услышал: «Ты нам не нужен, у нас таких – целая область». Не знаю, может, что‑то поменялось. Но тогда спортсмены вологодским чиновникам были не особо интересны. И документы на выход мне оформили быстро, без сожалений», – сказал Спицов. 

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1 комментарий

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Грюденфельдер
Было понятно что так там дела и обстоят.
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