Эбба Андерссон: «У меня есть 2-е и 3-е места на «Тур де Ски», но нет победы. Думаю, все догадываются, какую цель я поставила теперь»

Шведская лыжница Эбба Андерссон заявила о планах выиграть следующий «Тур де Ски».

В минувшем сезоне Андерссон выиграла два золота и две бронзы на чемпионате мира в Планице. Многодневку «Тур де Ски» она пропустила.

«Есть ли цель выиграть общий зачет Кубка мира? Я прекрасно понимаю, что это будет крайне сложно. Особенно для меня – учитывая, что ранее я не попадала в спринтерскую команду. Поэтому хотелось бы улучшить свои спринтерские навыки.

Что касается «Тур де Ски», у меня уже есть третье и второе места (в общем зачете – Sports.ru), но нет победы. Так что, думаю, все догадываются, какую цель я поставила теперь», – сказала Андерссон.