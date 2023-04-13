Сергей Устюгов выступит в 70-километровом марафоне на чемпионате России в Мончегорске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов выступит в гонке на 70 км свободным стилем, которая пройдет 16 апреля в Мончегорске в рамках чемпионата России.

«Дорогие болельщики! Пять дней я не стоял на лыжах, в Екатеринбурге снега нет, приехал сюда по делам. Поеду на семьдесят, смотрите, болейте, переживайте.

Пять дней без лыж: тренажер, кросс – и погнали! Думаю, многие так, не только я. Я вылетаю из Екатеринбурга завтра, увидимся в Мончегорске на 70 км», – сказал Устюгов.

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5 комментариев

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LoRa
С Устюговым все гонки интересные!! И ведь был шанс у Большунова отыграться, но... нет... сил не хватило - это не 15-30, а марафон 70 км!)
+3
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Александр Скворцов
Давай Серёга! Твои болельщики всегда с тобой! Верю и Надеюсь на твою победу в Светлое Христово Воскресение!
+2
0
+2
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Россия будет свободной
вот это мужик

а где там дети, так любящие хорохориться и фанфаронить?
+5
0
+5
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Анатолий К
Накопил сил и здоровья
+4
0
+4
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imaxim
Вот и отлично, хорошо что Устюгов решился, одно его присутствие в стартовом протоколе делает любой старт интереснее.

Большунову, который утверждал, что у Устюгова нет сил - большой привет
+11
0
+11
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