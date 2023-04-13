Сергей Устюгов выступит в 70-километровом марафоне на чемпионате России в Мончегорске
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов выступит в гонке на 70 км свободным стилем, которая пройдет 16 апреля в Мончегорске в рамках чемпионата России.
«Дорогие болельщики! Пять дней я не стоял на лыжах, в Екатеринбурге снега нет, приехал сюда по делам. Поеду на семьдесят, смотрите, болейте, переживайте.
Пять дней без лыж: тренажер, кросс – и погнали! Думаю, многие так, не только я. Я вылетаю из Екатеринбурга завтра, увидимся в Мончегорске на 70 км», – сказал Устюгов.
а где там дети, так любящие хорохориться и фанфаронить?
Большунову, который утверждал, что у Устюгова нет сил - большой привет