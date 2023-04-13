Савелий Коростелев: «Я весь сезон следил за группами разных специалистов, делал выбор. Для себя уже все решил»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев рассказал о выборе группы для перехода во взрослую сборную.

В этом сезоне 19-летний спортсмен занял седьмое место в общем зачете Кубка России. Он тренируется в юниорской национальной команде.

– Сейчас вам предстоит переход во взрослую команду, а это ещё и момент выбора. Какая из бригад вам кажется более близкой по построению работы в целом? Если вы, конечно, обращали на это внимание.

– Да, я весь сезон так или иначе следил за группами разных специалистов. Делал, скажем так, выбор.

– На что обращали внимание?

– Общался с ребятами, смотрел на результаты. Методики у всех специалистов разные, но эта информация общедоступна. Видно, кто и как тренирует, на что в большей степени делается акцент.

– О предпочтениях пока не скажете?

– Не скажу. Хотя для себя уже все решил, – сказал Коростелев.

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3 комментария

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green4
Мне кажется, к Сорину пойдет
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Матвей Суицидин
Я думаю, уйдет к Бородавко. Молодым проще к его методикам адаптироваться.
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Щеглот
"смотрел на результаты"

Если смотрел на результаты, то однозначко к Бородавко Ю.В. У мужчин в первой шестерке кубка россии - четверо из его группы. У женщин победитель тоже оттуда.

А если на результаты не смотрел, а слушал болтуна и лентяя Сереженьку, кумира своего ненаглядного, то точно не к Бородавко)

Делайте ставки, дамы и господа.
0
-7
-7
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