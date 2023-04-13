Савелий Коростелев: «Было бы правильнее давать титул короля лыж за победы в спринте и марафоне. Только настоящий король может успешно сочетать и то и другое»
Савелий Коростелев предложил свою версию для определения титула короля лыж.
«Я бы сказал, что 50 км и спринт – это эталонные дистанции. Первая – для дистанционщиков, вторая – для спринтеров.
В нашем виде спорта существует неофициальный титул короля лыж, который присваивается за победы на «тридцатке» и «полтиннике», а мне кажется, было бы правильнее давать его за победы в спринте и марафоне.
Только настоящий король лыж может успешно сочетать и то и другое», – сказал Коростелев.
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Клэбо выиграл тот полтинник и был наглым образом ограблен протрубицинской и пророссийской FIS.
Сам Иверсен, Крюгер и Нортуг считают именно Клэбо победителем той гонки.
Это кто выиграет спринт, скиатлон и марафон.
А пока это удавалось лишь Нортугу.