Савелий Коростелев: «Было бы правильнее давать титул короля лыж за победы в спринте и марафоне. Только настоящий король может успешно сочетать и то и другое»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Савелий Коростелев Лыжи

Савелий Коростелев предложил свою версию для определения титула короля лыж.

«Я бы сказал, что 50 км и спринт – это эталонные дистанции. Первая – для дистанционщиков, вторая – для спринтеров.

В нашем виде спорта существует неофициальный титул короля лыж, который присваивается за победы на «тридцатке» и «полтиннике», а мне кажется, было бы правильнее давать его за победы в спринте и марафоне.

Только настоящий король лыж может успешно сочетать и то и другое», – сказал Коростелев.

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15 комментариев

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Alexander2022
Ответ gerr_max
Я придумал титул Император лыж. Это кто выиграет спринт, скиатлон и марафон.
Тогда и разделку нужно включать.
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Alexander2022
Как обычно местный к...н приписывает несуществующую медальку внучку))
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Йенс Мустерманн
Ответ C_l
И? Говорить и считать можно что угодно, а по факту он не выигрывал марафон
Да, вечно второй не выиграл марафон, он занял первое место в гонке на 28,4 километра. Но это не мешало устроить цирк с конями и вручением ему картонной короны из Бургер Кинга из рук Веденина.
Клэбо выиграл тот полтинник и был наглым образом ограблен протрубицинской и пророссийской FIS.
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C_l
Ответ Йенс Мустерманн
"На медальке написано 50 километров, значит вечно второй выиграл титул короля лыж в Пекине". Вроде бы такова логика высказываний его фанатиков, Трубицыной, Романова и прочих. Сам Иверсен, Крюгер и Нортуг считают именно Клэбо победителем той гонки.
И? Говорить и считать можно что угодно, а по факту он не выигрывал марафон
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Vicing Charlsson
Я об этом ещё год назад говорил, настоящим королём лыж должен быть тот кто выиграет самую короткую и самую длинную гонку, то есть спринт и марафон. Но местные Большунофаны не согласны.
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Йенс Мустерманн
Ответ C_l
В протоколе оберстдорфского марафона первый Иверсен, так что Клэбо ничего еще выиграл
"На медальке написано 50 километров, значит вечно второй выиграл титул короля лыж в Пекине". Вроде бы такова логика высказываний его фанатиков, Трубицыной, Романова и прочих.
Сам Иверсен, Крюгер и Нортуг считают именно Клэбо победителем той гонки.
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C_l
Ответ Йенс Мустерманн
Он уже выиграл его, в Оберстдорфе.
В протоколе оберстдорфского марафона первый Иверсен, так что Клэбо ничего еще выиграл
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Йенс Мустерманн
Ответ gerr_max
Пусть сначала выиграет. А пока это удавалось лишь Нортугу.
Он уже выиграл его, в Оберстдорфе.
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Щеглот
Ответ Olga.t
когда Савва говорил, что марафоны не нужны???
Ну этот пока не настолько деградировал. А так "лучший лыжник всех народов" Йося Клэбо прямо говорит: нам марафон в Холменколлене нахрен не нужон, давайте отменим. Нам и 15км нормально будет.
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gerr_max
Я придумал титул Император лыж.

Это кто выиграет спринт, скиатлон и марафон.
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Адекватный парень. Так что логично, что Клэбо является сейчас королём лыж. Ибо быть успешным в двух самых разноплановых дисциплинах гораздо труднее, чем исключительно супер-дистанционщиком или только супер-спринтером.
Пусть сначала выиграет.

А пока это удавалось лишь Нортугу.
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Olga.t
Ответ Щеглот
Ты бы, щегол малолетний, сначала узнал историю этого неофициального титула, а потом бы языком болтал. Вас щенков послушать, так и марафоны уже не нужны, достаточно масстарта 15км.
когда Савва говорил, что марафоны не нужны???
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Щеглот
Ты бы, щегол малолетний, сначала узнал историю этого неофициального титула, а потом бы языком болтал. Вас щенков послушать, так и марафоны уже не нужны, достаточно масстарта 15км.
+4
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Йенс Мустерманн
Адекватный парень. Так что логично, что Клэбо является сейчас королём лыж. Ибо быть успешным в двух самых разноплановых дисциплинах гораздо труднее, чем исключительно супер-дистанционщиком или только супер-спринтером.
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Pikachu Pikachu
Логично
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