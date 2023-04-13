Якимушкин о сезоне: «Главное быть честным с собой, поэтому ставлю троечку. От полного провала спас выход на пик формы на главных стартах»

Олимпийский призер Иван Якимушкин оценил личные итоги сезона на «троечку».

«Закончился сезон, значит, нужно подводить итоги и оценивать результаты. В этом деле главное быть честным с самим собой, поэтому ставлю троечку.

От полного провала спас выход на пик формы на главных стартах, по крайней мере, относительно той формы, что была. Все остальные результаты были намного ниже ожиданий и шагом назад по сравнению с прошлыми сезонами.

Да, до последнего мог бороться за тройку в общем зачете [Кубка России], но только потому, что до этого гонок почти не пропускал. Итоговое восьмое место вполне отражает действительность. В тренировочном процессе серьезных проблем не было, но и результат определяет не только он.

С другой стороны, уж если суждено было какому-то сезону быть неудачным в плане результатов, то пусть уж прошедшему. В плане эмоций позитива зато было полным-полно.

С удовольствием поездил почти по всей стране, побывал в огромном количестве крутых мест и повстречал очень много замечательных людей. Так что сейчас небольшая передышка, и уже с новым опытом буду готовиться к следующему, – написал серебряный призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам.