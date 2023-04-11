Александр Легков: «Мне казалось, Нортуг всегда был независимым спортсменом. Однако даже он отписался от меня»

Александр Легков рассказал, что от него отписался норвежский лыжник Петтер Нортуг.

– В ковидный год к вам же даже Нортуг приезжал и гостил в Пересвете!

– Да, приезжал, и он отработал на 100%, получил за это деньги. Ему заплатили за то, что он приехал, но он профессионал своего дела, сделал все по максимуму, он огромный молодец.

Однако сейчас ситуация плохая. Я общаюсь все равно с людьми, которые в Норвегии живут, и от них не отписывался, мне это не нужно. Но вижу, что они все от нас отписались, хотя про Нортуга был другого мнения.

Мне казалось, он всегда был независимым спортсменом и двигался сам. Однако даже он отписался от меня, хотя я ни от кого не отписывался, – рассказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам.