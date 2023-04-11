Александр Легков: «Мне казалось, Нортуг всегда был независимым спортсменом. Однако даже он отписался от меня»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии Петтер Нортуг Лыжи

Александр Легков рассказал, что от него отписался норвежский лыжник Петтер Нортуг.

– В ковидный год к вам же даже Нортуг приезжал и гостил в Пересвете!

– Да, приезжал, и он отработал на 100%, получил за это деньги. Ему заплатили за то, что он приехал, но он профессионал своего дела, сделал все по максимуму, он огромный молодец.

Однако сейчас ситуация плохая. Я общаюсь все равно с людьми, которые в Норвегии живут, и от них не отписывался, мне это не нужно. Но вижу, что они все от нас отписались, хотя про Нортуга был другого мнения.

Мне казалось, он всегда был независимым спортсменом и двигался сам. Однако даже он отписался от меня, хотя я ни от кого не отписывался, – рассказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам.

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6 комментариев

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Мари Хуан
Ответ Alex1104
Демократичненько
Именно, захотел подписался, захотел отписался)
+1
0
+1
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старые кеды
саня, там пропаганда не чета нашей. мозги так промывают людям. не обижайся на петю.
+1
-8
-7
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Россия будет свободной
Если кто-то решил отписаться от Легкова - значит, он зависимый. Ибо независимый человек не отпишется от Легкова никогда. Логика - уровня 80 лвл. Ржака.
+16
-2
+14
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F242
Саня всегда так уважительно к своим соперникам относился, что поступок мягко говоря неприятный, а по сути подленький. То есть в допинг Петюня в свое время не поверил, а тут...
+3
-7
-4
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Ярик01
Просто ради интереса, зачем ему быть подписанным на депутата Московской областной Думы да еще и в запрещенной в России социальной сети, где год обновления не было.
+12
-4
+8
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Alex1104
Демократичненько
+3
-11
-8
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