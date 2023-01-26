«Нортуга осуждали, но при нем была популярность лыж. Если он не ломает палки, не хамит, какие вопросы?» Петухов о стиле выступлений норвежца

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии Максим Вылегжанин Петтер Нортуг Алексей Петухов Лыжи

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов поделился мнением о норвежском лыжнике Петтере Нортуге.

В частности, Петухова спросили об отношении к спортсменам, которые «рюкзачат» на дистанции.

«Многие говорят: «Должен пахать наравне со всеми». Но разве у всех одинаковые организмы? Хороший спортсмен реализует свои сильные качества и старается спрятать слабые.

А Нортуг ведь еще и шоу выдавал дай бог каждому. Мог идти двадцатым, уступая 10 секунд за 800 метров до финиша, и потом в разножке вырвать золото, в том числе у наших Легкова с Вылегжаниным. Это – «рюкзачить»? Нет, такова специфика борьбы, не нарушающая никаких кодексов.

Нортуга осуждали, но вспомните, какая при нем была популярность у лыж. Если спортсмен не ломает палки, не хамит, а выбирает разрешенную правилами тактику, какие к нему вопросы?» – сказал Петухов.

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2 комментария

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velesss
пЯтухов вы в яйцах не пищали, как и не приятный лично для меня Нортуг, а лыжи уже были популярны знаем и Кулакову со Сметаниной и Веденина царство ему небесной, зачем же вы показываете отсутствие у себя мягко говоря знаний
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Йенс Мустерманн
Если спортсмен не ломает палки, не хамит, а выбирает разрешенную правилами тактику, какие к нему вопросы?
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Крамола самая настоящая, встал на защиту Клэбо получается.
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+5
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