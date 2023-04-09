Мария Истомина: «Было падение сегодня на крутом повороте. Думала: ну опять, ну сколько можно!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Мария Истомина Лыжи

Мария Истомина высказалась о выступлении в гонке преследования в финале Кубка Росси

Истомина финишировала второй, победу одержала Наталья Непряева. 

«В целом здесь получилось хорошо, хотя я не рассчитывала, что здесь получиться побороться, просто хотела выступить хорошо. По состоянию если смотреть, то все сложилось отлично, можно поставить себе пять с минусом.

Со здоровьем все нормально, уже лучше по сравнению с тем, что было на «Чемпионских высотах», на чемпионате России. Сезон завершается на хорошей и позитивной ноте.

Было падение сегодня на крутом повороте. Я, конечно, чувствовала себя очень плохо, думала: ну опять, ну сколько можно! Но быстро встала, среагировала, сразу же включилась, догнала, так что большой роли это не сыграло», – сказала Истомина в эфире «Матч ТВ». 

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