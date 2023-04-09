Наталья Непряева: «Старалась бежать свою гонку, понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд, потому что, извините, я не какой-нибудь там статист»

Наталья Непряева поделилась эмоциями от окончания сезона

«Гонки закончились, облегчение, конечно же. Чем-то удовлетворена, чем-то нет, но я думаю, что это всегда так, у всех бывает во всех гонках. Все равно есть моменты, над которыми нужно думать, обсуждать с тренерами. Будем думать, что делать на дальнейший сезон, обсуждать планы.

Но у меня еще сезон не закончен, я побегу 50 км тут же, в Апатитах, поэтому не могу сказать, что сегодня прям выдохнула с облегчением, нужно держать себя в руках, чтобы закончить сезон длинной гонкой.

И я, и тренер – мы оба максималисты. Всегда есть над чем работать, всегда есть что совершенствовать. Будем думать, чтобы дальше уже ни с кем не делить первые места, а стоять в гордом одиночестве на ступеньке пьедестала.

Я старалась бежать свою гонку, понимала, что все-таки девочки не должны отыграть у меня 30 секунд, потому что, извините, я не какой-нибудь там статист, попробуй отыграй еще! Старалась идти своим темпом, просто проработаться. Интересно будет посмотреть протокол по чистому времени, знаю, что Маша Истомина выиграла у меня, но проанализировать интересно.

Сейчас буду отдыхать, немного тренироваться, кататься на горных лыжах обязательно – это прям очень хочу, привезла с собой полностью всю горнолыжную экипировку. Не скажу, что я ими увлекаюсь, катаюсь очень редко, это же травмоопасный вид спорта. По сезону негде, да и не хочется рисковать», – сказала в эфире «Матч ТВ».