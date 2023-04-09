Наталья Непряева: «Старалась бежать свою гонку, понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд, потому что, извините, я не какой-нибудь там статист»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Матч ТВ Лыжи

Наталья Непряева поделилась эмоциями от окончания сезона

«Гонки закончились, облегчение, конечно же. Чем-то удовлетворена, чем-то нет, но я думаю, что это всегда так, у всех бывает во всех гонках. Все равно есть моменты, над которыми нужно думать, обсуждать с тренерами. Будем думать, что делать на дальнейший сезон, обсуждать планы.

Но у меня еще сезон не закончен, я побегу 50 км тут же, в Апатитах, поэтому не могу сказать, что сегодня прям выдохнула с облегчением, нужно держать себя в руках, чтобы закончить сезон длинной гонкой.

И я, и тренер – мы оба максималисты. Всегда есть над чем работать, всегда есть что совершенствовать. Будем думать, чтобы дальше уже ни с кем не делить первые места, а стоять в гордом одиночестве на ступеньке пьедестала.

Я старалась бежать свою гонку, понимала, что все-таки девочки не должны отыграть у меня 30 секунд, потому что, извините, я не какой-нибудь там статист, попробуй отыграй еще! Старалась идти своим темпом, просто проработаться. Интересно будет посмотреть протокол по чистому времени, знаю, что Маша Истомина выиграла у меня, но проанализировать интересно.

Сейчас буду отдыхать, немного тренироваться, кататься на горных лыжах обязательно – это прям очень хочу, привезла с собой полностью всю горнолыжную экипировку. Не скажу, что я ими увлекаюсь, катаюсь очень редко, это же травмоопасный вид спорта. По сезону негде, да и не хочется рисковать», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Иванова
Гвоздь всей трансляции - это Якимушкин, его комментарии буквально завораживают!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий