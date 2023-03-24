Дмитрий Губерниев: «Загитова могла бы украсить наши студии, но мы же понимаем, что после памятного эфира «Матч ТВ» у нее небольшая аллергия на мое присутствие»
Дмитрий Губерниев оценил идею лыжницы Вероники Степановой пригласить Алину Загитову для комментирования лыжных гонок.
«Я думаю, что Алину Загитову мы можем взять третьим комментатором вместе с Легковым. Потому что с Сашей работать легко и приятно. Я виделся с Вероникой Степановой, мы записали ряд включений для нашего канала. Она как человек медийный и понимающий силу комментаторской мысли думает широко о предмете.
Без всякого сомнения, Алина могла бы украсить наши студии, но вы же знаете, что у нас очень серьезные требования на канале. Поэтому Загитовой пришлось бы выдержать большую конкуренцию с нашими девчонками, которые работают блестяще: и с Эммой Гаджиевой, и с Ольгой Васюковой, и с Машей Орзул.
Хотя, конечно, по медийности Загитова превосходит очень многих. Остается надеяться, что когда‑нибудь подобное произойдет. Но мы же понимаем, что после того памятного эфира, где мы сидели вместе с Алиной, у нее, мне кажется, небольшая аллергия на мое присутствие. Ей будет непросто, хотя ее рейтинги после этого взлетят до небес. Они и так заоблачные, а так они вообще улетят за стратосферу.
Впрочем, в этом мире нет ничего невозможного. Алина прекрасна, она расширяет географию телевидения, географию Москвы. Все нормально, двигаемся навстречу друг другу», — сказал Губерниев.
«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились
«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире
Да, так у нее это получилось красиво и четко, просто класс!
Хоть и руку поцеловал и колено преклонил прощаясь Губер. , но злобу затаил и делал вид якобы, это три года назад Алина отказалась от его педагогического дара в части поучиться у него и осталась верна своему педагогу по речи, перед тем , как стать ведущей Первого канала. И все эти годы неизменно предлагал ей свои услуги, отвлекая от сути ,его обиды, которую затаил.
Ну если Загитова придет в лыжи популяризация обеспечена лыжному спорту. Все зимние виды спорта смотрю с удовольствием и болею , но конечно любимый зимний вид ФК.
Влоги отличные сняла для Первого Алина на ОИ о хоккее .Особо было интересно закулисье ! Влогов у нее спортивных много! Вот бы и про лыжи и биатлон и прочие виды посмотреть с ее подачей, интервью она берет вкрадчиво и ей очень много заветного и любопытного рассказывают тренеры, спортсмены ФК и Хоккея!
Только Алину имеет смысл привлекать не на комментарий, а на работу в студии, чтобы зритель смотрел на нее и слушал чей-то трёп, например Губерниева))
П.С. А потом матч тв везде тихонечко потер это видео)