Дмитрий Губерниев: «Загитова могла бы украсить наши студии, но мы же понимаем, что после памятного эфира «Матч ТВ» у нее небольшая аллергия на мое присутствие»

Теги сборная России лыжные гонки Дмитрий Губерниев женское катание Матч ТВ Алина Загитова Вероника Степанова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев оценил идею лыжницы Вероники Степановой пригласить Алину Загитову для комментирования лыжных гонок.

«Я думаю, что Алину Загитову мы можем взять третьим комментатором вместе с Легковым. Потому что с Сашей работать легко и приятно. Я виделся с Вероникой Степановой, мы записали ряд включений для нашего канала. Она как человек медийный и понимающий силу комментаторской мысли думает широко о предмете.

Без всякого сомнения, Алина могла бы украсить наши студии, но вы же знаете, что у нас очень серьезные требования на канале. Поэтому Загитовой пришлось бы выдержать большую конкуренцию с нашими девчонками, которые работают блестяще: и с Эммой Гаджиевой, и с Ольгой Васюковой, и с Машей Орзул.

Хотя, конечно, по медийности Загитова превосходит очень многих. Остается надеяться, что когда‑нибудь подобное произойдет. Но мы же понимаем, что после того памятного эфира, где мы сидели вместе с Алиной, у нее, мне кажется, небольшая аллергия на мое присутствие. Ей будет непросто, хотя ее рейтинги после этого взлетят до небес. Они и так заоблачные, а так они вообще улетят за стратосферу.

Впрочем, в этом мире нет ничего невозможного. Алина прекрасна, она расширяет географию телевидения, географию Москвы. Все нормально, двигаемся навстречу друг другу», — сказал Губерниев. 

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

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51 комментарий

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Е...С
Географию Москвы)
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Melnikov1968
Дима,в обычной среде тебя назвали словом за которое здесь бан 72 часа, а если деликатно - ты гнусный подхалим. Скользкий,неприятный,толстый.
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Pertinax Gandi
И не только у неё, Дима...
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kuraliv
Аллергия на Губера уже у всей страны... 🤑
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sasha0872
"географию Москвы" в точку)
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Игорь Замаруев
Ответ Алекс Я
На присутствие губошлепа аллергия у большинства телезрителей.
Как на твоё присутствие в комментариях Спортса
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Игорь Замаруев
Ответ Кваксель
Под 50 человеку. А он все о Загитовой, которая ему в дочери годится
Если человек совершает странные поступки, какая разница сколько ему лет?
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Leonards Sprukts
Аллергия на Вас, насколько я знаю, буквально во всем, где Вы "рубите капусту". Отвратительно!!!!
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AllaS
Помним , помним , как Загитова поставила на место в ТВ эфире , где ей вручали Премию : Лучшая фигуристка !
Да, так у нее это получилось красиво и четко, просто класс!
Хоть и руку поцеловал и колено преклонил прощаясь Губер. , но злобу затаил и делал вид якобы, это три года назад Алина отказалась от его педагогического дара в части поучиться у него и осталась верна своему педагогу по речи, перед тем , как стать ведущей Первого канала. И все эти годы неизменно предлагал ей свои услуги, отвлекая от сути ,его обиды, которую затаил.
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dt-82-vrn
У страны на Губера жесткая, не прохлдящая аллергия, в частности, после концертов в Лужниках и жуткого ора на федеральном канале, не спорю, кого-то это цепляет.
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victoire
Ответ Сергей Ёкотин
Друзья, а если рассматривать медийность ведущих, включая Загитову, нет ли здесь так называемого админресурса? Ведь чем чаще их ставят в передачи, тем медийность же и выше? Разве не так? Как по мне, то на месте Загитовой вполне могла быть другая спортсменка.
Всём другим спортсменкам так кажется
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loulou
Видно хорошо на том эфире Гу зацепило, до сих пор успокоится не может.
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pele_kan
аллергия на майонез)
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AllaS
Только что написала коммент в другой новости.Повторюсь:

Ну если Загитова придет в лыжи популяризация обеспечена лыжному спорту. Все зимние виды спорта смотрю с удовольствием и болею , но конечно любимый зимний вид ФК.
Влоги отличные сняла для Первого Алина на ОИ о хоккее .Особо было интересно закулисье ! Влогов у нее спортивных много! Вот бы и про лыжи и биатлон и прочие виды посмотреть с ее подачей, интервью она берет вкрадчиво и ей очень много заветного и любопытного рассказывают тренеры, спортсмены ФК и Хоккея!
+10
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Владислав Романов
Дима, у всей страны аллергия на Ваше присутствие на матч ТВ и в комментаторской будке..
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loulou
Ответ Сергей Ёкотин
Друзья, а если рассматривать медийность ведущих, включая Загитову, нет ли здесь так называемого админресурса? Ведь чем чаще их ставят в передачи, тем медийность же и выше? Разве не так? Как по мне, то на месте Загитовой вполне могла быть другая спортсменка.
О каком админресурсе вы говорите, если Загитова ведёт на тв только передачи, имеющие отношение к фигурному катанию и при этом является самой титулованной одиночницей в стране (и 2я в мире)? Ох уж эта аналитика от футболлеров
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Toba Door
Ответ Александр Шульгин
Трусову пригласи она же колумнист МатчТВ.
Не продается Трусова совсем целый день у неё интервью брал 14 февраля и по его лицу видно что ему она по барабану
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Charliz
Ответ Сергей Ёкотин
Друзья, а если рассматривать медийность ведущих, включая Загитову, нет ли здесь так называемого админресурса? Ведь чем чаще их ставят в передачи, тем медийность же и выше? Разве не так? Как по мне, то на месте Загитовой вполне могла быть другая спортсменка.
Вот пусть и будет другая)
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Gemma157
помним этот эфир. загитова обиделась, все смотрела недобрыми глазами исподлобья. а в конце просто отвернулась от губерниева. все это было очень некрасиво ☝
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Al561
Аллергия лечится хорошими рейтингами и гонорарами))
Только Алину имеет смысл привлекать не на комментарий, а на работу в студии, чтобы зритель смотрел на нее и слушал чей-то трёп, например Губерниева))
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Звезда Востока
Ответ Орыс-орыс онбаган
Так вот почему у него аллергия на нее: она не приходит на матч тв
Алина была на матч тв и губер перед ней тогда на колено встал.
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Маргарита Михайловна
Сначала Губерниев должен на коленях публично просить у Алины прощение за своё хамство. А уж потом заикаться о каком-то сотрудничестве.
+12
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Звезда Востока
Помним, помним этот эфир и как Губерниев встал перед Алиной на колено.
П.С. А потом матч тв везде тихонечко потер это видео)
+14
-1
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АНтошка
Вот пускай Александра Трусова выдерживает конкуренцию на Матч ТВ
+7
-3
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Verhovn
А я думал после Zivert. Но если так, то всем...все равно)
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