Дмитрий Губерниев: «Загитова могла бы украсить наши студии, но мы же понимаем, что после памятного эфира «Матч ТВ» у нее небольшая аллергия на мое присутствие»

оценил идею лыжницы Вероники Степановой пригласить Алину Загитову для комментирования лыжных гонок.

«Я думаю, что мы можем взять третьим комментатором вместе с Легковым. Потому что с Сашей работать легко и приятно. Я виделся с Вероникой Степановой, мы записали ряд включений для нашего канала. Она как человек медийный и понимающий силу комментаторской мысли думает широко о предмете.

Без всякого сомнения, Алина могла бы украсить наши студии, но вы же знаете, что у нас очень серьезные требования на канале. Поэтому Загитовой пришлось бы выдержать большую конкуренцию с нашими девчонками, которые работают блестяще: и с , и с Ольгой Васюковой, и с Машей Орзул.

Хотя, конечно, по медийности Загитова превосходит очень многих. Остается надеяться, что когда‑нибудь подобное произойдет. Но мы же понимаем, что после того памятного эфира, где мы сидели вместе с Алиной, у нее, мне кажется, небольшая аллергия на мое присутствие. Ей будет непросто, хотя ее рейтинги после этого взлетят до небес. Они и так заоблачные, а так они вообще улетят за стратосферу.

Впрочем, в этом мире нет ничего невозможного. Алина прекрасна, она расширяет географию телевидения, географию Москвы. Все нормально, двигаемся навстречу друг другу», — сказал Губерниев.

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире