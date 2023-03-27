Шашилов о победе Наталии Шевченко в спринте: «На Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен чемпионат России Михаил Шашилов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Михаил Шашилов считает, что Наталия Шевченко заняла бы 10-е место на Кубке мира.

Сегодня Шевченко победила в спринте на чемпионате России. Она перешла в биатлон весной 2022 года из лыжных гонок. 

«Зачем бы я брал Шевченко к себе, если бы не верил в нее. Я во всех верю, кто со мной занимается.

У нас много хороших девчонок, надо просто дать им возможность, чтобы они поняли, что в них верят. Сегодня Наталия выиграла с большим преимуществом, но сегодня так, а завтра по-другому.

Наверное, на Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее.

Почему только 10-й? Я знаю, как бегут на Кубке мира. Остальные бы попали в очки, думаю. С нулем на стрельбе в теории можно биться за шестерку и даже за подиум.

В Сочи у нас был тяжелый сбор, заболели все, кроме Наталии, так что я ей сказал перед стартом, что надежда только на тебя», – сказал Шашилов со смехом.

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1 комментарий

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Анатолий К
Добегались, что все заболели... Вовремя.
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