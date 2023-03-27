Шашилов о победе Наталии Шевченко в спринте: «На Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее»

считает, что заняла бы 10-е место на Кубке мира.

Сегодня Шевченко победила в спринте на чемпионате России. Она перешла в биатлон весной 2022 года из лыжных гонок.

«Зачем бы я брал Шевченко к себе, если бы не верил в нее. Я во всех верю, кто со мной занимается.

У нас много хороших девчонок, надо просто дать им возможность, чтобы они поняли, что в них верят. Сегодня Наталия выиграла с большим преимуществом, но сегодня так, а завтра по-другому.

Наверное, на Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее.

Почему только 10-й? Я знаю, как бегут на Кубке мира. Остальные бы попали в очки, думаю. С нулем на стрельбе в теории можно биться за шестерку и даже за подиум.

В Сочи у нас был тяжелый сбор, заболели все, кроме Наталии, так что я ей сказал перед стартом, что надежда только на тебя», – сказал Шашилов со смехом.