Егор Сорин о победе Шевченко: «Наталия доказала, что можно даже с первого сезона успешно выступать в биатлоне»

Тренер Егор Сорин прокомментировал победу экс-лыжницы на ЧР по биатлону.

Сегодня Шевченко выиграла спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Мы очень рады, что у нее так быстро получилось адаптироваться к новому виду спорта. Самое главное, что справилась со стрельбой, в этом году она уверенно, можно сказать, начала стрелять.

На самом деле это очень непросто – с первого сезона «делать нули» или даже один промах в спринте. Надеюсь, что в будущем у нее получится и четыре рубежа с нулем проходить, что, конечно, сложнее.

В любом случае видно, что она уже хорошо стреляет, наверно, если по процентовке брать, то она не хуже, чем другие лидеры нашей сборной команды.

Наталия сегодня показала очень хороший ход, чего у нее не было до этого, видно, что она уже адаптировалась и к бегу с винтовкой, потому что разные вещи – бежать с ней и без.

Наталия доказала, что можно даже с первого сезона успешно выступать в биатлоне. Она не то что не просела, а стала еще лучше бежать, чем даже в прошлом сезоне, когда была еще лыжницей», – сказал Сорин.

«У нее были перспективы в лыжах, и она не уходила из команды, а продолжила готовиться в составе сборной России, если бы не ушла в биатлон, она была бы в списках. Ей, наверное, нужно было бы два-три года, чтобы подтянуться до уровня лидеров нашей сборной.

В прошлом году, когда встал вопрос с биатлоном, я на самом деле ей тоже советовал попробовать, почему нет. Может быть, даже получится быстрее на высокий уровень выйти там, чем в лыжных гонках.

Безусловно, перспективы у нее были, но это ее выбор. Там, конечно, и фактор ее личной жизни тоже сыграл, она вышла замуж за биатлониста и тренера Алексея Шевченко в том сезоне. Она выбрала, не прогадала, со всем справилась», – добавил тренер.