Генконсул КНР: «Си Цзиньпин на встрече с Путиным подчеркнул, что нужно качественно проводить годы сотрудничества в области спорта, стимулировать развитие культурно-гуманитарных связей»

Генконсул КНР во Владивостоке высказалась о сотрудничестве между Китаем и Россией.

«Накануне Нового года председатель КНР Си Цзиньпин провел онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой подчеркнул, что стороны должны выявлять традиционные преимущества, стимулировать развитие культурно-гуманитарных связей, качественно проводить годы сотрудничества в области физкультуры и спорта, организовать больше новых брендовых мероприятий в рамках китайско-российского гуманитарного сотрудничества.

На 23-м заседании Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, состоявшемся в ноябре прошлого года, зампремьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань заявила, что следует способствовать углублению гуманитарного сотрудничества и вносить еще более важный вклад в содействие развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и в формирование сообщества единой судьбы человечества.

В последние годы Китай и Россия успешно провели перекрестные годы языковых, туристических, молодежных обменов, обменов СМИ, а также научно-технического и инновационного сотрудничества, которые сыграли важную роль в углублении традиционной дружбы между двумя странами и укреплении взаимопонимания между народами.

Даже во время эпидемии обе стороны творчески подошли к проведению мероприятий в области гуманитарных обменов. В рамках годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта стороны провели товарищеские матчи по хоккею и III Китайско-российские зимние молодежные игры.

Посольство и консульства Китая в России выступали главными организаторами или принимали участие в проведении таких мероприятий, как «Кубок посла Китая по настольной игре го» и конкурс по китайскому языку «Китайский язык – это мост». Организованные в консульском округе мероприятия для подрастающего поколения, такие, как первый Фестиваль китайских мультипликационных фильмов во Владивостоке и Всеармейский конкурс по китайской каллиграфии среди обучающихся довузовских образовательных организаций МО РФ получили положительные отзывы», – сказала Пяо Янфань.