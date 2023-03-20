Юрий Каминский: «Сейчас Устюгов физически в порядке, он очень конкурентоспособен на любом уровне»

Тренер Юрий Каминский поделился мнением о том, завершит ли карьеру .

«Закончит ли Устюгов карьеру? Я не знаю, есть ли у Устюгова проблемы в плане физического здоровья. У него были травмы опорно-двигательного аппарата. Как они влияют сейчас?

Есть ли у него психологическая усталость. Самое сложное – это выгорание. Спортсмен устаёт от кочевой жизни, от постоянного психологического няпряжения и стресса.

Все это может привести к решению об окончании карьеры. Сейчас он физически в порядке и на коротких дистанциях, особенно коньковым стилем, он очень конкурентоспособен на любом уровне», – рассказал Каминский.