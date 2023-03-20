Юрий Каминский: «Сейчас Устюгов физически в порядке, он очень конкурентоспособен на любом уровне»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Каминский Сергей Устюгов Лыжи

Тренер Юрий Каминский поделился мнением о том, завершит ли карьеру Сергей Устюгов.

«Закончит ли Устюгов карьеру? Я не знаю, есть ли у Устюгова проблемы в плане физического здоровья. У него были травмы опорно-двигательного аппарата. Как они влияют сейчас?

Есть ли у него психологическая усталость. Самое сложное – это выгорание. Спортсмен устаёт от кочевой жизни, от постоянного психологического няпряжения и стресса.

Все это может привести к решению об окончании карьеры. Сейчас он физически в порядке и на коротких дистанциях, особенно коньковым стилем, он очень конкурентоспособен на любом уровне», – рассказал Каминский.

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3 комментария

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imaxim
Ответ SkierNSK
Опять про окончание карьеры... Говорят, сборники уже готовы были скинуться и оплатить Устюгову пенсионное пособие, чтобы он уже закончил и освободил одно место на подиуме, но он заработал 270 тысяч за 2 дня и такую сумму им не потянуть 😅 Значит должен остаться.
а впереди еще 15 и 50...это ж сколько денег надо...
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SkierNSK
Опять про окончание карьеры...
Говорят, сборники уже готовы были скинуться и оплатить Устюгову пенсионное пособие, чтобы он уже закончил и освободил одно место на подиуме, но он заработал 270 тысяч за 2 дня и такую сумму им не потянуть 😅 Значит должен остаться.
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imaxim
у Устюгова сейчас все что угодно, но не выгорание))
Да видно по нему, никуда он не уйдёт, если с ним по-человечески поговорят и предложат разумные правила игры в сборной
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