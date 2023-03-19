Устюгов о падении: «Ноги не держали, устал сильно. Голову поднимаю – а Большунов уже побежал. Ничего страшного, это гонка, побеждает сильнейший»
Сергей Устюгов прокомментировал падение в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.
Устюгов упал за 2 км до финиша и стал вторым. Александр Большунов одержал победу.
«Ноги не держали, устал сильно. На повороте поскользнулся, упал. Голову поднимаю – а Саня уже побежал. Я в этом же месте хотел сделать хорошую протяжку, но Саня не оглядываясь назад пошел. Он даже, наверное, не заметил, что я упал. Ну ничего страшного, это гонка, побеждает сильнейший. На мне сказалась усталость, я поскользнулся – упал, это нормально.
Нет такого, как было раньше. Стоит ограничитель, я включался, доходил до красной зоны и скидывал обороты. Я сам это прекрасно понимаю, отсечка до сих пор стоит, никуда она не ушла. Нет такого, что дал, вспышка пошла – и ты дотерпел до спуска, дожал. Нет, приходилось где-то сбавлять, останавливать себя. Хочется, чтобы эта отсечка куда-то ушла. Тем более, здесь, на чемпионате России.
У меня еще впереди 15 км коньком. Вчера заглянул в план – там стоит эстафета и полтинник. Я маленько расстроился, потому что думал, что будут только индивидуальные гонки – и на этом все. Созвонюсь с Маркусом (Крамером), пообщаюсь, что он скажет по этому поводу.
Сегодня был такой момент поддержки: по всей трассе гнали меня. Я не слышал, чтобы кричали: Саня, давай. А кричали: Серега, давай! Думаю, маленько Саню это подубивало – такая поддержка в мою сторону», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».
И это радует.
Мне кажется, надо с регионом договориться, не надо Устюгова дёргать в эстафеты, пусть после 15 готовится к 50 спокойно. Классика была хороша, внушает надежды