Устюгов о падении: «Ноги не держали, устал сильно. Голову поднимаю – а Большунов уже побежал. Ничего страшного, это гонка, побеждает сильнейший»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов прокомментировал падение в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

Устюгов упал за 2 км до финиша и стал вторым. Александр Большунов одержал победу.

«Ноги не держали, устал сильно. На повороте поскользнулся, упал. Голову поднимаю – а Саня уже побежал. Я в этом же месте хотел сделать хорошую протяжку, но Саня не оглядываясь назад пошел. Он даже, наверное, не заметил, что я упал. Ну ничего страшного, это гонка, побеждает сильнейший. На мне сказалась усталость, я поскользнулся – упал, это нормально.

Нет такого, как было раньше. Стоит ограничитель, я включался, доходил до красной зоны и скидывал обороты. Я сам это прекрасно понимаю, отсечка до сих пор стоит, никуда она не ушла. Нет такого, что дал, вспышка пошла – и ты дотерпел до спуска, дожал. Нет, приходилось где-то сбавлять, останавливать себя. Хочется, чтобы эта отсечка куда-то ушла. Тем более, здесь, на чемпионате России.

У меня еще впереди 15 км коньком. Вчера заглянул в план – там стоит эстафета и полтинник. Я маленько расстроился, потому что думал, что будут только индивидуальные гонки – и на этом все. Созвонюсь с Маркусом (Крамером), пообщаюсь, что он скажет по этому поводу.

Сегодня был такой момент поддержки: по всей трассе гнали меня. Я не слышал, чтобы кричали: Саня, давай. А кричали: Серега, давай! Думаю, маленько Саню это подубивало – такая поддержка в мою сторону», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Tatyana@griga
Ответ варвара
Да, кто бы мог подумать, что слово ’мешок’ имеет такую животворящую энергию. Премию тому, кто разбудил этот вулкан.
Так он и разбудил, с его вью про мешков и началось
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Tatyana@griga
Ответ помада Терезы
Даже если тебя поддерживали, а Саню нет, мне кажется не стоит это так озвучивать
Это не красиво, согласна
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Tatyana@griga
Вот Серега всегда так делает, на интервью разгоняет. Потом Большунов плохой у всех, а Серега хороший. Ну зачем так делать?
+2
-1
+1
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помада Терезы
Даже если тебя поддерживали, а Саню нет, мне кажется не стоит это так озвучивать
+3
0
+3
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варвара
Да, кто бы мог подумать, что слово ’мешок’ имеет такую животворящую энергию. Премию тому, кто разбудил этот вулкан.
+3
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+3
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гилберт
Достойно Серега. Но какой же ты облом устроил!!!
+2
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Светка
Сергей радует весь этот сезон, прежде всего даже не результатами, а азартом, настроем, огнем в глазах!)
+8
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закрыт по беспределу
В любом случае выступил мощно.
И это радует.
+7
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imaxim
Сергей, молодец! Замечательная гонка! Очень порадовал. Да, на падении упал, но боролся до конца и пытался догнать, а не сдался. Очень рад, что сам не расстроился и отдал должное победителю.

Мне кажется, надо с регионом договориться, не надо Устюгова дёргать в эстафеты, пусть после 15 готовится к 50 спокойно. Классика была хороша, внушает надежды
+9
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+9
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