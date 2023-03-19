Александр Большунов: «Устюгов каждый год говорит, что будет заканчивать. Можно даже не обращать внимания на его слова»
Александр Большунов не верит, что Сергей Устюгов завершит спортивную карьеру.
Сегодня Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Тюмени. Устюгов, упавший за 2 км до финиша, занял второе место.
«Говорить можно все, что угодно. Мы-то знаем, что Устюгов будет бегать. Он каждый год говорит это (что будет заканчивать). Можно даже не обращать внимания на его слова», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».
Серж человек эмоциональный и рефлексирующий, так что на эмоциях чего не скажешь.