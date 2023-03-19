Александр Большунов: «Устюгов каждый год говорит, что будет заканчивать. Можно даже не обращать внимания на его слова»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов не верит, что Сергей Устюгов завершит спортивную карьеру.

Сегодня Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Тюмени. Устюгов, упавший за 2 км до финиша, занял второе место.

«Говорить можно все, что угодно. Мы-то знаем, что Устюгов будет бегать. Он каждый год говорит это (что будет заканчивать). Можно даже не обращать внимания на его слова», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария

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Tatyana@griga
Ответ ekaterina_)))
Я тоже так думаю) Серж человек эмоциональный и рефлексирующий, так что на эмоциях чего не скажешь.
Уже наговорил, что только его по трассе поддерживали болелы. Фрукт.
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Tatyana@griga
Факт 100%, наконец-то хоть кто-то это озвучил.
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Юрий Мятлин
Ну тут по фактам.
+10
0
+10
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ekaterina_)))
Я тоже так думаю)
Серж человек эмоциональный и рефлексирующий, так что на эмоциях чего не скажешь.
+5
-1
+4
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