Александр Большунов: «Устюгов каждый год говорит, что будет заканчивать. Можно даже не обращать внимания на его слова»

не верит, что завершит спортивную карьеру.

Сегодня Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Тюмени. Устюгов, упавший за 2 км до финиша, занял второе место.

«Говорить можно все, что угодно. Мы-то знаем, что Устюгов будет бегать. Он каждый год говорит это (что будет заканчивать). Можно даже не обращать внимания на его слова», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».