Александр Большунов: «Я не знал, что Устюгов упал. После спуска посмотрел, что есть просвет 3-4 метра, и понимал, что нужно ускоряться»

прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России.

«Эмоции, конечно, есть. Рад, что сегодня удалось выиграть. После не очень хорошо проведенных дней перед чемпионатом России рад, что сегодня выиграл и смог составить хорошую конкуренцию с Серегой ( ). До последнего боролись, хоть нам и кричали, что (отрыв) 20, 30, 10 секунд, но мы понимали, что боремся друг с другом. Те, кто сзади, нас уже не интересовали. Была чисто тактическая борьба, мы с Серегой разыгрывали первое и второе место.

Нет, мы не договаривались, просто когда спортсмены уважают друг друга, они понимают, что на результат должны работать вместе. Сегодня мы так и делали. А кто был посильнее, тот и выиграл. У меня сегодня получилось, вчера он был, сегодня – я.

Я не знал (что Устюгов упал). А где поворот-то на 180 градусов? Я как раз на том моменте стал включаться, но я даже не знал, что он споткнулся там или че случилось. После спуска я посмотрел, что есть небольшой просвет 3-4 метра, и понимал, что нужно ускоряться.

Тренер будет ставить оценки в конце четверти – в конце апреля. Завтра день отдыха, посмотрим, как будет самочувствие.

Когда сегодня ускорялся последний раз, понимал, что ради Евы и Ани нельзя оплошать. Пришлось на полную включаться и выигрывать», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».