Александр Большунов: «Я не знал, что Устюгов упал. После спуска посмотрел, что есть просвет 3-4 метра, и понимал, что нужно ускоряться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России.

«Эмоции, конечно, есть. Рад, что сегодня удалось выиграть. После не очень хорошо проведенных дней перед чемпионатом России рад, что сегодня выиграл и смог составить хорошую конкуренцию с Серегой (Устюговым). До последнего боролись, хоть нам и кричали, что (отрыв) 20, 30, 10 секунд, но мы понимали, что боремся друг с другом. Те, кто сзади, нас уже не интересовали. Была чисто тактическая борьба, мы с Серегой разыгрывали первое и второе место.

Нет, мы не договаривались, просто когда спортсмены уважают друг друга, они понимают, что на результат должны работать вместе. Сегодня мы так и делали. А кто был посильнее, тот и выиграл. У меня сегодня получилось, вчера он был, сегодня – я.

Я не знал (что Устюгов упал). А где поворот-то на 180 градусов? Я как раз на том моменте стал включаться, но я даже не знал, что он споткнулся там или че случилось. После спуска я посмотрел, что есть небольшой просвет 3-4 метра, и понимал, что нужно ускоряться.

Тренер будет ставить оценки в конце четверти – в конце апреля. Завтра день отдыха, посмотрим, как будет самочувствие.

Когда сегодня ускорялся последний раз, понимал, что ради Евы и Ани нельзя оплошать. Пришлось на полную включаться и выигрывать», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ imaxim
Да ладно, нормально он все сделал. Значит накормил темпом, раз Сергей потерял внимание и упал. По праву победил. Молодец Александр, я не в восторге от многих его высказываний, но лыжник он от Бога
Отскочил сегодня Большунов. Только благодаря падению Устюгова сегодня выиграл
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ C_l
Да и всех остальных подождал бы, чего уж тут мелочиться. И на финише уступил бы первое место. Вот это действительно был бы потрясающий жест! В лыжах ведь даже на местных соревнованиях всегда же так делают, ага
Ахахахахах!!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
C_l
Ответ гилберт
Классная гонка! Наслаждение. Я Сане не верю, он знал что Серега упал. Легков, поверьте мне, спортсмен всегда знает и чувствует что соперник упал. Претензий нет, это спорт, но учитывая что это не ОИ и не ЧМ, Саня мог сделать потрясающий жест честной игры и подождать соперника, это было бы мощно и на всю жизнь.
Да и всех остальных подождал бы, чего уж тут мелочиться. И на финише уступил бы первое место. Вот это действительно был бы потрясающий жест! В лыжах ведь даже на местных соревнованиях всегда же так делают, ага
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ закрыт по беспределу
Вполне мог не знать. Уже абстрагированно шëл на взлëт.
Мог и не знать, но я верю Легкову, как лицу незаинтересованному. Саня хитрец и актер.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ imaxim
Зачем эти подачки Устюгову? Если б там кто-то кого-то толкнул то да, ещё можно понять. Но Серёжа сам потерял внимание, так что Александр в своём праве
Речь не о праве, а о шансе войти в историю как ЧЕЛОВЕК. Как спортсмен Большунов уже там.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ekaterina_)))
Ответ SkierNSK
Так норвежцы почему-то не приезжают, им вроде никто не запрещал.
Ясно-понятно все с вами.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ гилберт
Классная гонка! Наслаждение. Я Сане не верю, он знал что Серега упал. Легков, поверьте мне, спортсмен всегда знает и чувствует что соперник упал. Претензий нет, это спорт, но учитывая что это не ОИ и не ЧМ, Саня мог сделать потрясающий жест честной игры и подождать соперника, это было бы мощно и на всю жизнь.
Зачем эти подачки Устюгову? Если б там кто-то кого-то толкнул то да, ещё можно понять. Но Серёжа сам потерял внимание, так что Александр в своём праве
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Ответ гилберт
Классная гонка! Наслаждение. Я Сане не верю, он знал что Серега упал. Легков, поверьте мне, спортсмен всегда знает и чувствует что соперник упал. Претензий нет, это спорт, но учитывая что это не ОИ и не ЧМ, Саня мог сделать потрясающий жест честной игры и подождать соперника, это было бы мощно и на всю жизнь.
Вполне мог не знать.
Уже абстрагированно шëл на взлëт.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Классная гонка! Наслаждение. Я Сане не верю, он знал что Серега упал. Легков, поверьте мне, спортсмен всегда знает и чувствует что соперник упал. Претензий нет, это спорт, но учитывая что это не ОИ и не ЧМ, Саня мог сделать потрясающий жест честной игры и подождать соперника, это было бы мощно и на всю жизнь.
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Ответ ekaterina_)))
Саша, не расстраивайся) а вообще, конечно, повторю, соревноваться наши должны с норвежцами, а не друг с другом(
Так норвежцы почему-то не приезжают, им вроде никто не запрещал.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Стенмарк
Красивая гонка. Масса эмоций. Искреннее интервью. Рада за обоих. Все движется в правильном направлении. Конкуренция на высоте. С нетерпением ждем следующего сезона!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ekaterina_)))
Саша, не расстраивайся) а вообще, конечно, повторю, соревноваться наши должны с норвежцами, а не друг с другом(
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Да видно было: Большунов оглянулся, увидел небольшой просвет и включился, а Устюгов сразу после этого упал. В любом случае это гоночный момент, тут всё впорядке.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Молодец, классная гонка.
Со своей стороны сделал всë как надо.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Да ладно, нормально он все сделал. Значит накормил темпом, раз Сергей потерял внимание и упал. По праву победил. Молодец Александр, я не в восторге от многих его высказываний, но лыжник он от Бога
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий