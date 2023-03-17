Анастасия Прокофьева: «Я такой человек, что никогда не предам. Вопроса о смене гражданства для меня никогда не стояло и не стоит»

Российская лыжница Анастасия Прокофьева заявила, что не думает о смене гражданства.

Сейчас сборная России по лыжным гонкам отстранена от международных стартов.

– Я только сейчас осознаю, что когда-то мечтала просто попасть в сборную, а в итоге у меня за год получилось и попасть в команду, и отобралась на этапы Кубка мира, и пробежала там, выступила на «Тур де Ски», после «Тура» попала на Олимпиаду.

Некоторые люди четыре года готовятся к Олимпиаде, а я взяла и исполнила все свои мечты за год. Мне еще, как я говорю, не хватало медали, ха-ха. Тогда это был бы шедевр.

– 8-е место в скиатлоне вы сравнивали с получением медали. Сейчас так же воспринимаете тот результат или уже амбиции подталкивают к тому, что нужно поехать в Милан и Кортину-2026 и привезти оттуда медаль?

– Я и сейчас считаю, что мое 8-е место – как медаль. Наверное, я почувствовала вкус этой Олимпиады. Мне хочется, чтобы он продолжился. Хочется завоевать медаль.

– Перспективы России на следующей Олимпиаде пока туманны, но вы уже сформировали свое мнение насчет отсутствия международных стартов у лыжников. Первое: вы не собираетесь менять спортивное гражданство. Всегда жили с этой мыслью или пришлось задуматься об этом после всеобщего отстранения?

– Ни в коем случае. Я такой человек, что никогда не предам, на меня можно положиться. Вопроса о смене гражданства для меня никогда не стояло и не стоит, – сказала Прокофьева.