Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в скоростном спуске, Бауманн – 2-й, Сандер – 3-й

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Австриец Винсент Крихмайер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Андорре.

Горные лыжи

Кубок мира

Сольдеу, Андорра

Мужчины

Скоростной спуск

1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.26,59

2. Ромед Бауманн (Германия) – 0,09

3. Андреас Сандер (Германия) – 0,13

4. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,23

5. Доминик Парис (Италия) – 0,27

6-7. Маттиа Кассе (Италия) – 0,30

6-7. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,30

8. Отмар Штридингер (Австрия) – 0,40

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