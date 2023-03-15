Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в скоростном спуске, Бауманн – 2-й, Сандер – 3-й
Австриец Винсент Крихмайер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Андорре.
Горные лыжи
Кубок мира
Сольдеу, Андорра
Мужчины
Скоростной спуск
1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.26,59
2. Ромед Бауманн (Германия) – 0,09
3. Андреас Сандер (Германия) – 0,13
4. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,23
5. Доминик Парис (Италия) – 0,27
6-7. Маттиа Кассе (Италия) – 0,30
6-7. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,30
8. Отмар Штридингер (Австрия) – 0,40
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