Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в скоростном спуске, Кроуфорд – 2-й, Одерматт – 3-й

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Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Аспене.

Горные лыжи

Кубок мира

Аспен, США

Мужчины

Скоростной спуск

1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.31,60

2. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,61

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,63

4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,70

5. Жоан Кларе (Франция) – 0,82

6. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,85

7-8. Доминик Парис (Италия) – 0,97

7-8. Флориан Шидер (Италия) – 0,97

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1 комментарий

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radio_weiss
Приятно, что спортс не забывает о горном цирке, хоть результаты публикует. Это плюс.

А вот про конькобежный спорт вообще нет ничего. Совсем ничего. Между тем, на ЧМ по отдельным дистанциям в Херенвене творятся драматические, фантастические и просто интересные дела. Но нет, этот спорт мы забыли, видимо . Это минус.
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