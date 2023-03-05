Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в скоростном спуске, Кроуфорд – 2-й, Одерматт – 3-й
Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Аспене.
Горные лыжи
Кубок мира
Аспен, США
Мужчины
Скоростной спуск
1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.31,60
2. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,61
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,63
4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,70
5. Жоан Кларе (Франция) – 0,82
6. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,85
7-8. Доминик Парис (Италия) – 0,97
7-8. Флориан Шидер (Италия) – 0,97
А вот про конькобежный спорт вообще нет ничего. Совсем ничего. Между тем, на ЧМ по отдельным дистанциям в Херенвене творятся драматические, фантастические и просто интересные дела. Но нет, этот спорт мы забыли, видимо . Это минус.