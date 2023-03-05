Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в скоростном спуске, Кроуфорд – 2-й, Одерматт – 3-й

Норвежский горнолыжник выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Аспене.

Горные лыжи

мира

Аспен, США

Мужчины

Скоростной спуск

1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.31,60

2. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,61

3. (Швейцария) – 0,63

4. (Австрия) – 0,70

5. Жоан Кларе (Франция) – 0,82

6. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,85

7-8. (Италия) – 0,97

7-8. Флориан Шидер (Италия) – 0,97