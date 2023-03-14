Большунов о турнире своего имени: «Все прошло здорово, много детишек приехало. Надеюсь, сделаем соревнования традиционными»

Александр Большунов рассказал, как возникла идея создания турнира его имени.

14 марта в Подмосковье прошел первый Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовали лыжники в возрасте от 8 до 18 лет.

«Спортивная школа «Истина» предложила идею о проведении такого турнира под моим именем. Я с удовольствием согласился. Мы нашли подходящую дату, поэтому все сложилось отлично.

Соревнования прошли здорово, много детишек приехало. Однако не всем стартующим хватило места, потому что количество номеров было ограничено.

На следующий год мы будем готовы к большему количеству участников. Эти соревнования в тестовой режиме, дальше будет поинтереснее. Надеюсь, сделаем соревнования традиционными», — сказал Большунов.