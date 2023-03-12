Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Эрик Френцель завершит карьеру по окончании сезона

Теги двоеборье сборная Германии Эрик Френцель Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Эрик Френцель завершит карьеру.

В своих соцсетях 34-летний спортсмен объявил об уходе по завершении текущего сезона.

«Я невероятно благодарен тем, кто сделал эту карьеру возможной, моей семье и тренерам, также я признателен каждому, кто стал светлой частью моей спортивной биографии, особенно всем болельщикам и зрителям. Благодаря поддержке всех этих людей я заряжался энергией, которая привела меня к успеху. 

Я останусь верен спорту, особенно моему любимому лыжному двоеборью, а будущее покажет, в каком качестве», – написал он в соцсетях.

Френцель, выступающий за сборную Германии, является семикратным чемпионом мира и семикратным олимпийским призером. В нынешнем сезоне он занимает 18-е место в общем зачете Кубка мира.

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2 комментария

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Vicing Charlsson
Френцель легенда. Один из лучших двоеборцев в истории. Удачи в дальнейшей жизни.
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Iuasamotu
Золотая пыль немецкой эпохи в лыжном двоеборье. Удачи чемпион в мирской жизни.
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