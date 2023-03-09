Егор Сорин: «Со Степановой все хорошо, вернулась к тренировкам. 11 марта она примет участие в гонке Александра Легкова»

Лыжница Вероника Степанова вернулась к тренировкам.

Об этом сообщил тренер спортсменки .

4 марта Степановой стало плохо после финиша в марафоне на турнире «Чемпионские высоты». Прийти в себя ей помогал медицинский персонал.

«С Вероникой все хорошо, она уже вернулась к тренировкам.

11 марта она примет участие в гонке олимпийского чемпиона Александра Легкова», – сказал Сорин.