Егор Сорин: «Со Степановой все хорошо, вернулась к тренировкам. 11 марта она примет участие в гонке Александра Легкова»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова вернулась к тренировкам. 

Об этом сообщил тренер спортсменки Егор Сорин.

4 марта Степановой стало плохо после финиша в марафоне на турнире «Чемпионские высоты». Прийти в себя ей помогал медицинский персонал. 

«С Вероникой все хорошо, она уже вернулась к тренировкам.

11 марта она примет участие в гонке олимпийского чемпиона Александра Легкова», – сказал Сорин.

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
Там же все тусовка при власти будет...как без нее...тьфу...
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